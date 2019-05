Comunidad trans rechaza clínica especializada en la Ciudad de México

México, 27 may (EFE).- Decenas de mujeres y hombres transexuales mostraron este lunes su rechazo a la propuesta de la jefa de Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, de construir una clínica especializada para la prevención de la salud para el colectivo transgénero y transexual.



“No solo sufrimos temas relacionados con el tratamiento de hormonización o del VIH, sino que también nos puede doler la muela o el estómago”, aseguró a Efe Carlos Barrera, cuyo nombre artístico es Androx Bondage, asistente a la 12 reunión de Información Salud Integral TTTrans, que tuvo lugar en la Alcaldía Cuauhtémoc de Ciudad de México.



Por ello, en esta cita solicitaron una atención sanitaria integral y que, por tanto, se descarte la propuesta planteada desde la Jefatura de Gobierno de Ciudad de México de crear un centro dedicado especialmente al colectivo.



“Esta clínica lo único que nos hace es estigmatizarnos”, enfatizó Erika Sosa, una mujer trans participante en el acto. “Lo que necesitamos es salud integral, transversal, que seamos atendidos de la misma manera que cualquier otra persona”, añadió.



La construcción de la referida infraestructura fue anunciada por la jefa de Gobierno de Ciudad de México en su toma de posesión del pasado mes de diciembre.



Durante dicha alocución, Sheinbaum quiso reafirmar su compromiso con la defensa de los derechos de la comunidad lésbico, gay, bisexual y transexual (LGBT), por lo que, entre las medidas que adelantó, se encontró la edificación del centro especializado para las personas transgénero.



Sin embargo, este anuncio fue respondido por una parte del colectivo, cuyos miembros aseguran que esta iniciativa ahonda en la discriminación social.



Por ello, han impulsado varias protestas en contra de la misma, como la manifestación organizada el pasado mes de abril en la entrada del Congreso de la Ciudad de México.



El evento estuvo enmarcado dentro de la gira que, desde el mencionado colectivo, están desarrollando por las diferentes alcaldías de la Ciudad de México, con el fin de visibilizar algunos de los problemas a los que hacen frente.



En esta ocasión, participaron en la cita más de 200 personas -entre las que también se encontraron representantes municipales y diversos activistas, como Diana Sánchez Barrios-, que pudieron comprobar el ambiente festivo y reivindicativo del evento.



De hecho, se realizó la performance “No me suicidé, me mató la discriminación”, un innovador espectáculo en el que se involucraron media docena de artistas.



En el mismo se buscaba representar “los crímenes de odio y muertes que ha habido en contra de la Comunidad Trans”, así como “las cosas en las que nos han discriminado desde que éramos muy niños”, confirmó Erika Sosa, protagonista de dicha performance.



En este sentido, la situación en México para los integrantes del colectivo es “muy difícil”.



Una opinión que es compartida por Dennisse Valverde, otra de las participantes en el acto de este lunes. “La situación de las personas trans en el país es muy caótica, ya que estamos sin ningún tipo de protección: no hay derecho de vivienda, no hay derecho de salud, no hay derecho de trabajo”, denunció.



Según el más reciente informe de la ONG Letra S, durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018) se registraron al menos 473 crímenes de odio en el país.



El 55 % de los asesinatos perpetrados durante la etapa Peña Nieto fueron contra mujeres transexuales y el 40 % contra hombres homosexuales.