Guaidó denuncia militarización de Parlamento venezolano

Caracas, 11 jun (EFE).- El líder del Parlamento de Venezuela, Juan Guaidó, denunció este martes la militarización parcial de la sede del poder Legislativo, luego de que miembros de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, policía militarizada) impidieron por varias horas el ingreso de los periodistas a la cobertura de la sesión ordinaria.

“Sigue militarizado parcialmente hoy el Palacio Federal Legislativo”, dijo a periodistas Guaidó, quien es reconocido como presidente interino por más de 50 países, tras producirse el ingreso de los comunicadores a la sede de la cámara de diputados tras horas de espera ante la negativa de la GNB.

A primera hora de este martes, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) alertó a través de su cuenta en Twitter que después de que la semana anterior “se lograra el ingreso tras 5 semanas de censura” hoy se produjo “un paso atrás en las garantías para los periodistas” con el bloqueo de la GNB.

Por su parte, el Colegio Nacional de Periodistas denunció que, “nuevamente violentando derechos establecidos” en la Constitución Nacional, la Guardia Nacional “viola también tratados internacionales de DDHH y Libertad de Expresión al no permitir entrada a los medios a la @AsambleaVE”.

Luego del fallido levantamiento militar del pasado 30 de abril, que encabezó el líder del Parlamento Juan Guaidó, la GNB reforzó la vigilancia del Palacio Federal Legislativo y limitó el acceso de los medios de comunicación.

Sin embargo, el pasado martes 4 de junio los periodistas junto a varios diputados rompieron el cerco de la GNB e ingresaron por la fuerza a la sede del Parlamento.

Las limitaciones al ingreso han afectado incluso a los diputados opositores, que son mayoría en el Poder Legislativo, quienes en una ocasión no pudieron acceder a la sede por una supuesta alerta de bomba dentro del edificio, situación que no ha sido aclarada hasta el momento.

En múltiples ocasiones, el SNTP ha alertado sobre la vulneración de la libertad de expresión en Venezuela al denunciar agresiones contra periodistas y tras el cierre de medios de comunicación.

Según el sindicato, la libertad de prensa en Venezuela fue objeto de al menos 2.020 ataques entre enero de 2013 y diciembre de 2018.