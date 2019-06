Illinois a favor del aborto

Chicago (IL), 12 jun (EFEUSA).- El gobernador de Illinois, JB Pritzker, firmó este miércoles una ley que declara el aborto como un “derecho fundamental de las mujeres”, en contraste con las medidas restrictivas de la interrupción del embarazo aprobadas por otros estados del Medio Oeste y Este del país.

“En momentos en que muchos estados están retrocediendo, Illinois da un paso gigante adelante en favor de la salud de las mujeres”, declaró Pritzker en un comunicado.

El dirigente demócrata indicó que con la promulgación de la ley de Salud Reproductiva se reafirman los derechos individuales de las mujeres de tomar las decisiones “más personales y fundamentales de sus vidas” sin importar el nivel de ingreso, raza, origen étnico o religión, señaló.

“Cuando se trata de anticonceptivos, aborto y cuidado reproductivo, esta ley deja la decisión en manos de quien corresponde, las mujeres y sus médicos”, agregó.

La nueva ley reemplaza a la adoptada en 1975 y elimina la necesidad de consentimiento del cónyuge, además de las sanciones penales a los médicos que realizan abortos, los períodos de espera y ciertas restricciones que se aplican a las clínicas donde se realizan abortos.

El texto requiere que los planes privados de salud en Illinois cubran la realización de abortos como lo hacen con otros cuidados relacionados con el cuidado del embarazo.

También establece que “un óvulo, embrión o feto fertilizado no tiene derechos independientes”.

El proyecto de ley había sido presentado en febrero en la Asamblea Legislativa estatal, donde permaneció varios meses sin ser considerado, hasta que empezaron aprobarse restricciones al aborto en Alabama, Luisiana, Misisipi, Georgia, Kentucky, Misuri, Ohio y Dakota del Norte.

Según lo manifestado en el debate por los legisladores de Illinois, esta ley es esencial para el caso de que la Corte Suprema anule su famoso fallo de 1973, en el caso Roe v. Wade, por el que declaró inconstitucional cualquier interferencia del Estado en la decisión de la mujer sobre el embarazo.

Pritzker declaró que la ley de Salud Reproductiva asegura que los derechos de las mujeres en Illinois no dependan del destino que pueda correr el aborto en el Supremo.

La cruzada antiabortista buscaría la anulación de ese fallo, pero según Pritzker, los derechos de las mujeres en Illinois no dependerán del “capricho de una Corte Suprema cada vez más conservadora”.

En la vecina Misuri, una ley promulgada recientemente por el gobernador republicano Mike Parson prohíbe la interrupción del embarazo después de la octava semana de gestación.

En Alabama, una ley prohíbe la realización de abortos en cualquier fase del embarazo e impone penas que van desde 10 años de prisión a cadena perpetua a los médicos que los practiquen.

En otros estados se aprobaron leyes que prohíben el aborto una vez que se detecta el latido del corazón del feto, lo que puede suceder en la sexta semana del embarazo.

En todos los casos, la Unión de Libertades Civiles (ACLU) y otras organizaciones que defienden los derechos de las mujeres han bloqueado temporalmente la vigencia de las leyes con recursos presentados en las cortes.