Comienza conteo de votos en Guatemala para elegir nuevo presidente

Guatemala, 16 jun (EFE).- Los centros electorales de Guatemala comenzaron a cerrar este domingo a las 18.00 hora local (0.00 GMT del lunes) después de una jornada con varios incidentes en la que más de ocho millones de personas estaban llamadas a las urnas para unos comicios presidenciales, legislativos y municipales.

El Tribunal Supremo Electoral dio por concluidos las elecciones con el cierre oficial de los centros de votación y las Juntas Receptoras de Votos procederán ahora al recuento, cuyos primeros datos se esperan conocer este mismo domingo, aunque el ente advirtió que el proceso puede ser lento por la alta cantidad de partidos participantes.

Los guatemaltecos eligen este domingo a sus futuras autoridades para el período 2020-2024, presidente y vicepresidente, 160 diputados al Congreso, 20 al Parlamento Centroamericano y 340 corporaciones municipales.

El proceso electoral de este domingo presentó varios incidentes, como en el que se produjo en el municipio de San Jorge, en el departamento de Zacapa, donde las autoridades se vieron obligadas a suspender las elecciones por la renuncia de la junta electoral, que supuestamente fue amenazada de muerte por un grupo de vecinos inconformes.

El de San Jorge no fue el único hecho de violencia. La televisión local ha mostrado imágenes de un grupo de pobladores en el municipio de Esquipulas Palo Gordo, en San Marcos, que cerró el centro electoral de una escuela mientras denunciaba que algunas personas habían sido “acarreadas” en autobuses y camionetas para que llegaran a votar.

Simpatizantes de dos partidos políticos se enfrentaron y no permitían votar a las personas asegurando que eran de otro municipio, lo que provocó un enfrentamiento con agentes de la Policía Nacional Civil, que tuvieron que lanzar bombas lacrimógenas para controlar la situación, según estas imágenes.

Hasta el momento, el ente electoral no han informado de si se ha llegado a controlar la situación en este municipio.

Sobre estos y otros hechos mostró su preocupación el jefe de la misión electoral de la Organización de los Estados Americanos (OEA) y expresidente de Costa Rica, Luis Guillermo Solís, quien dijo que estos actos le preocupan, por lo que también pidió a los partidos políticos asumir su responsabilidad.

“Tienen la gran responsabilidad y obligación de colaborar a que el fin de este proceso sea adecuado, porque sería muy grave de lamentar que este esfuerzo que está haciendo la gente (….) se malogre por gente que quiera hacer desórdenes”, reiteró durante una visita a un centro electoral en Mixco, uno de los que supervisó.

Precisamente, Solís explicó que durante la jornada han recibido varias denuncias por diferentes hechos como “compras de voto, intimidación o violencia”, aunque el Tribunal Supremo Electoral ha garantizado que el proceso será transparente.

El recuento de votos se prevé lento. Hasta 19 fórmulas presidenciales compiten en estos comicios y cinco de ellas encabezan las encuestas, siendo la exprimera dama Sandra Torres, del partido socialdemócrata Unidad Nacional de la Esperanza (UNE), quien encabeza los sondeos, aunque sin la mayoría suficiente para evitar una segunda vuelta el 11 de agosto.

Los cuatro siguientes, cuya posición varía según el sondeo, son el exdirector de Presidios Alejandro Giammattei (Vamos, centroderecha); el hijo del expresidente Álvaro Arzú, Roberto Arzú (coalición ultraconservadora PAN-Podemos); Edmond Mulet (del partido Humanista, centro); y la líder indígena Thelma Cabrera (del Movimiento para la Liberación de los Pueblos, izquierda).