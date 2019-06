Critican pensamiento “conservador” y la “ambigüedad” de AMLO

Madrid, 18 jun (EFE).- Amaranta Gómez, líder indígena del movimiento LGTB, criticó el pensamiento “conservador” y la “ambigüedad” del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en cuestiones de diversidad sexual, equidad de género y derechos de los pueblos originarios.

En entrevista con Efe, previo a un evento con motivo del Mes del Orgullo en Madrid en la Casa de América, la activista afirmó que la comunidad LGTB y las mujeres en México tienen un “serio problema” porque López Obrador ha mostrado una ambivalencia “constante” en sus posturas públicas y se ha acercado a sectores conservadores.

“No hay una claridad, no hay una posición. Por el contrario, de lo que él sí ha dado una muestra y está tratando de abrir un poco el camino, es darle concesiones en radio y televisión a una franja de líderes evangélicos a quienes sí recibió en el Palacio Nacional. Entonces la posición es ambigua”, aseguró.

Gómez se refirió a su labor como cosecretaria de la Coalición Mexicana LGBTTI+, una agrupación nacional que impulsó una agenda de derechos humanos con los candidatos a la presidencia mexicana en 2018, pero con la que López Obrador rechazó reunirse.

Señaló que el discurso del mandatario ha sido “decepcionante” para las feministas y la diversidad sexual, pues López Obrador cree que el problema más importante del país es la corrupción y ha prometido someter a consulta pública temas como el matrimonio entre personas del mismo sexo y el aborto.

Consideró que el presidente “no tiene una visión” ni los asesores necesarios para incluir dentro de su programa de bienestar una visión interseccional que incluya a los pueblos indígenas y a la diversidad sexual.

“Tener una cuarta transformación y una austeridad republicana, que él le llama, me parece bien, pero lo que no se puede hacer es que los derechos civiles, los derechos ciudadanos, los quiera someter a consulta o que los reduzca solo a la problemática nacional de la corrupción”, opinó.

Amaranta Gómez es originaria de Oaxaca, un estado al sur del país, donde pertenece a la comunidad muxe del pueblo indígena zapoteco.

La activista expuso que ser muxe es un “tercer espacio” distinto a hombres y mujeres, una identidad de género similar a la que existen en otros pueblos aborígenes alrededor del mundo, como los hijras en India, los omeguit en Panamá, o los fa’fafine en Samoa.

Con su trabajo como copresidenta del Fondo Internacional Trans, espera mostrar que hay identidades diversas que preceden al movimiento LGTB moderno, pues argumentó que “ha habido una negación histórica” de sus comunidades por los procesos colonizadores.

“A veces se corre el riesgo de mencionarlas como lo exótico, pero no, por el contrario, somos identidades que estamos actuantes, vivientes, de procesos de resistencias históricas que venimos luchando en los últimos 500 años”, comentó.

Gómez también es antropóloga social y profesora del título de experto en pueblos indígenas de la Universidad Carlos III de Madrid, donde enseña sobre la diversidad de identidades de las comunidades originarias, las desigualdades y la discriminación que padecen.

“Esas interacciones nos van mostrando la multiplicidad de vulnerabilidades que hay porque puedes ser mujer, indígena, y al mismo tiempo lesbiana, migrante y discapacitada”, apuntó.

Como parte de su activismo internacional, la profesora habló del colegio para la niñez trans que está cumpliendo un año en Santiago de Chile y lleva su nombre: Escuela Amaranta Gómez.

Explicó que es una iniciativa internacional, que pronto podría estar también en Costa Rica, en la que se diseña un modelo educativo bajo los parámetros del Estado, pero con un enfoque inclusivo que acoge tanto a niños trans como cisgénero (aquellos que sí se identifican con su sexo biológico).

“No es exclusivo, eso es una ventaja. Inicialmente la gente pensaba que se había creado un gueto y en realidad no. Habían diseñado un currículo, una plataforma, que pudieran ser compartidos”, dijo.