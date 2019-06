Es “casi seguro” que el país tuvo presidentes homosexuales, dice candidato

Washington, 17 jun (EFEUSA).- Es “casi seguro” que Estados Unidos haya tenido “excelentes presidentes que eran homosexuales”, según el aspirante demócrata a la Presidencia Pete Buttigieg, alcalde de South Bend (Indiana).

Buttigieg, de 37 años, quien alcanzó el grado de teniente en la Marina de Guerra y sirvió en Afganistán, se ha identificado abiertamente como homosexual y este domingo celebró el primer aniversario de su matrimonio con Chasten Buttigieg.

En una entrevista con Axios, al aspirante a candidato se le preguntó cómo respondería a quienes le achacan ser demasiado joven, demasiado liberal o demasiado homosexual como para convertirse en presidente.

“La gente elegirá a la persona que sea el mejor presidente. Hemos tenido excelentes presidentes que han sido jóvenes”, respondió. “Hemos tenido excelentes presidentes que han sido liberales, y me imagino que probablemente hemos tenido excelentes presidentes que eran homosexuales… es sólo que no sabemos cuáles”, agregó.

Buttigieg dijo que es estadísticamente “casi seguro” que haya habido presidentes homosexuales, pero no se aventuró a dar ningún nombre, y añadió que su “detector de homosexualidad no funciona muy bien en el presente y mucho menos con retroactividad”.

Si bien el exvicepresidente Joe Biden, de 76 años, aparece con una cómoda ventaja en las encuestas de preferencias entre ña veintena de aspirantes a la candidatura presidencial del Partido Demócrata, Buttigiet, con mucho menos reconocimiento a nivel nacional, se ha ubicado entre los cuatro candidatos más populares.

De acuerdo con el promedio RealClearPolitics de encuestas, hasta la semana pasada Biden contaba con el 31,5 % de la intención de voto demócrata, seguido por el senador Bernie Sanders, de Vermont, con el 15,8 %; la senadora Elizabeth Warren, de Massachusetts, con el 12,8 %; y Buttigieg con el 7,8 %.

Una encuesta de Gallup el año pasado encontró que el 4,5 % de las personas en Estados Unidos se identifica como homosexual, bisexual o transexual. Y una encuesta del Instituto Williams en la Universidad de California señaló que el 9,8 % de la población en Washington DC asume esas mismas orientaciones sexuales.

Extrapolando esos datos a los últimos 230 años, estadísticamente sería posible que al menos uno o dos de los 45 presidentes que ha tenido el país hayan sido homosexuales.

Una encuesta realizada en abril pasado por la cadena de televisión NBC y el diario The Wall Street Journal determinó que el 70 % de los posibles votantes se sentirían “entusiasmados” o “cómodos” con la elección de un homosexual para la Presidencia.