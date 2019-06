¿México queda a deber?

AUTOPSIA FUTBOLERA

Por: Marco Laguna

El tricolor culminó la fase de grupos de la Copa Oro 2019 con tres triunfos al hilo; algo que no se había visto desde la edición celebrada en 2011 donde justamente, el tri, venció en la final a Estados Unidos 4-2.

México no queda a deber, así, tajante y directo. Gerardo Martino, timonel del conjunto azteca ha tenido la sapiencia de acomodar sus piezas y convertir de a tres goles por encuentro, en algunas ocasiones hasta más.

Lo que me preocupa del planteamiento táctico de juego del argentino es la poca efectividad que tienen en las jugadas a balón parado y en algunas momentos sus defensas pecan con excesos de confianza.

A México, lo veo ganando este certamen, no sin problema pero sí ganándolo. Reitero, si Martino no ajusta en el aparato defensivo, tendrá problemas en futuros compromisos, pero lo que sí es un hecho, es que no será con Martinica y los errores tendrán más repercusión.

Para cerrar, dejemos de pensar en que el tri pase a la CONMEBOL para competir a un mejor nivel, olvídenlo, con esto resumo el tema y espero que los deje pensando: México en toda su historia tiene 11 títulos internacionales, 10 son Copas Oro y el restante es la Copa Confederaciones de 1999.

México es de la CONCACAF y la CONCACAF de México, no por nada se le adoptó el mote del ‘Gigante de la zona’.

Marco Laguna se encuentra terminando la carrera de periodismo deportivo en el Instituto José Ramón Fernández, tiene un diplomado especializado en Juegos Olímpicos por la Universidad Iberoamericana y otro en periodismo deportivo por la Universidad Panamericana. Actualmente trabaja en Radio Centro Deportes y ha sido colaborador en diversos medios deportivos. Su pasión es el fútbol mexicano. Lo puedes seguir en Facebook, Twiteer, Instagram