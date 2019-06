¿Tienes el Síndrome de Diógenes? ¡Descúbrelo aquí!

Por: Verónica Vázquez

Muchas personas son incrédulas al poder de la energía; sin embargo se ha comprobado que la acumulación de objetos en casa se vuelve un problema constante.

Deshacerse de las cosas que no usas pero las sigues guardando por “sí” esto o por “si” el otro; según el Feng Shui se asocia al miedo y dolor, apegos que te mantienen anclados en el pasado con temor al futuro e impiden la bienvenida a los cambios.

Si tienes este instinto, definitivamente tienes el síndrome de Diógenes, consiste en acumular y guardar chácharas en casa hasta quedar sepultadas.

¿Qué hacer?

¿Te acuerdas en qué momento acumulaste tantos trastos, souvenirs, cojines, cobijas o libros? Si estás dispuesta a evolucionar, llegó el momento de dejar ir las cosas que no necesitas y que no has utilizado durante más de un año.

Haz una limpieza profunda de cada habitación y verás cómo empieza a fluir libremente la energía.

Si has llegado a la situación en la que el montón de cosas que guardas te supera, eso genera incomodidad y estrés

Organízate y comienza por pequeñas metas; sacude una vez a la semana el polvo y las telarañas; lavar la ropa y platos sucios es una tarea permanente; si tienes animales, limpia los pisos diariamente para evitar enfermedades.

Saca la mala onda de tu casa.



*Deshazte de las flores secas o artificiales porque acumulan el polvo y la suciedad…

*Abre las ventanas en la mañana para ventilar tu casa…

*Reemplaza o repara los artículos rotos o desgastados….

*Mantén los cajones de ropa, libros y otros artículos limpios y organizados…

*Conserva los aparatos eléctricos en óptimo estado y si no funcionan repáralos o véndelos.

Verónica Vázquez es periodista, directora de la revista enksa y colaboradora en diferentes medios de comunicación en México. La vida me ha enseñado que “si lo crees, lo creas”… sígueme en: facebook, twitter, instagram.