Elígete a ti…cómo sobreviví al abuso y violencia doméstica

Por: Alejandra Trejo

A pesar de movimientos sociales como el #MeToo y #HeForShe, la Violencia Doméstica sigue siendo un tema tabú en cuanto a cómo se origina y sus consecuencias en una sociedad que ya ha normalizado muchas conductas de agresión sin aparentemente haberse dado cuenta.

Mi nombre es Alejandra Trejo, y soy sobreviviente de Violencia Doméstica, lo que me llevó a tomar la decisión de abrir un canal digital llamado “Elígete A Ti”, un medio para platicar sobre mi experiencia con la cual seguramente muchas mujeres se reflejarán.

En un principio pensaba que nadie me iba a ver, a nadie le gusta hablar de estos temas pero la gente se ha sumado, me han buscado para platicarme y preguntarme ¿cómo le hice para salir de eso? Me siento con la responsabilidad de informar, ayudar y acompañar, así como otras personas lo hicieron conmigo.

No soy coach ni psicóloga, soy una persona común que vivió una etapa muy complicada sin tener claro cómo podía salir de esa situación.

Sufrí violencia emocional, física, sexual, económica y financiera por parte de mi exmarido, Diego Cantú, Director de CFM en California, a quien conocí en México, y con quien posteriormente seguí para ir a vivir a Santa Clarita, California.

Recibí amenazas de golpes y de muerte, teniéndome de manera ilegal en E.U., sin trabajo, sin seguro médico y con excesivo control económico. Me obligó a interrumpir mi embarazo y la suma de todo esto se tradujo en una depresión que no podía controlar.

Fue muy difícil encontrar ayuda. En el Consulado de México en Los Ángeles no encontré apoyo para poder simplificar el proceso de denuncia, y desafortunadamente tampoco lo recibí apoyo por parte de las autoridades locales ( Estados Unidos)

El día que mi ex esposo me amenazó diciéndome que me iba a matar, de manera verbal y por mensaje, acudí a la Sheriff Station a pedir ayuda. Los oficiales no podían hacer nada por mi, ya que el mensaje no mencionaba que tuviera un arma de fuego ni mencionaba si me iba a disparar en “el brazo derecho” así que no lo podían detener.

Esas fueron sus palabras. Rogué y lloré cerca de dos horas para que no me dejaran ir sola al apartamento. Finalmente, un oficial me acompañó, le pidió que pasara lo que restara de la noche en un hotel, ya que en el estado de ebriedad en el que se encontraba, todo podría complicarse. Diego sólo me señaló y dijo “A mi no me puede sacar de mi casa. Si tiene que llevarse a alguien, llévesela a ella que es ilegal”. Entendí que no tenía más opciones, yo tenía que salir de ahí”.

En “Elígete A Ti” abordaré varios temas en cuanto a las causas del maltrato, tanto culturales como sociales, además de hacer hincapié en el proceso de sanación y todos los aspectos de vida que he tenido que corregir y reconstruir, empoderando a las mujeres a alzar la voz y no quedarse calladas.

Alejandra Trejo continúa en el proceso de recuperación con mucho éxito y se dedica a las Relaciones Públicas y a brindar apoyo y acompañamientos a víctimas de violencia doméstica a través de su página.

Nota del editor: Si te sientes amenazada o crees que vives una situación de violencia doméstica, contacta a las autoridades en tu localidad o a las organizaciones de ayuda a la mujer. Esperamos estos enlaces puedan ayudarte. Da click aquí si vives en Estados Unidos, México , El Salvador