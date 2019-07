Ricky Martin envía un mensaje a los heterosexuales con motivo del WorldPride

San Juan, 30 jun (EFE).- El cantante Ricky Martin mandó este domingo, con motivo del WorldPride, un mensaje a los heterosexuales que puedan cuestionarse la celebración de este evento en el 50 aniversario de los disturbios del bar Stonewall, que dieron un vuelco a la lucha por los derechos civiles de los homosexuales.



“El ullogay no nació de la necesidad de celebrar el hecho de ser gay, sino de nuestro derecho a existir libres de persecución/ discrimen. Así que en lugar de preguntarte por qué no hay un movimiento de orgullo heterosexual, agradece que no necesitas uno. #loveislove #pride2019”, señala Martin en un mensaje publicado en su cuenta de la red social de Twitter.



El cantante puertorriqueño es, además de una estrella internacional de la canción, una referencia para la comunidad LGBTI de todo el mundo desde que el 29 de marzo de 2010 hiciera pública su homosexualidad.



Martin confesó en el libro “Yo”, publicado en noviembre de 2010, que la decisión le ayudó a liberarse “de cosas que venía cargando desde hace mucho tiempo” y le “pesaban demasiado”.



El cantante, que en 2008 fue padre de los gemelos Matteo y Valentino por inseminación artificial practicada a una madre de alquiler, afirmó que desconocía lo que iba a ocurrir con él después de decir abiertamente al mundo que era homosexual.



La decisión de Martin ayudó a que miles de jóvenes aceptaran de igual manera su homosexualidad, tal y como le contaban durante la firma de autógrafos del libro “Yo”.



Ricky Martin deja claro, sin embargo, que perdió la virginidad con una mujer en su etapa del grupo musical Menudo, que se ha acostado con muchas féminas y que, incluso, vivió una etapa de “ser el más macho” de todos.



El mensaje de Martin en Twitter coincide con la concentración hoy de más de 150.000 participantes, en el centro de Nueva York, para celebrar el WorldPride, pero también para reivindicar un Orgullo LGTBI crítico que continúe con la lucha por los derechos de este colectivo.



El WorldPride, o Día de Orgullo LGBT, tiene su origen en el rechazo a la redada policial en el bar neoyorquino Stonewall, de ambiente homosexual, a la que siguieron manifestaciones en rechazo a la persecución a ese colectivo por las fuerzas de seguridad en EE.UU.