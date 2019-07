Clinton dice “no saber nada” de los crímenes del magnate Epstein

Washington, 8 jul (EFE).- El expresidente de Estados Unidos Bill Clinton (1993-2001) dijo este lunes “no saber nada” sobre los “horribles crímenes” de tráfico sexual de menores que fiscales le imputaron al multimillonario Jeffrey Epstein, con el que había mantenido una relación de amistad.

“El presidente Clinton no sabe nada sobre los terribles crímenes de los que Jeffrey Epstein se declaró culpable en Florida hace algunos años, o de esos que le han sido imputados recientemente en Nueva York”, dijo en un comunicado el portavoz del expresidente, Angel Ureña.

Clinton “no ha hablado con Epstein en más de una década”, añadió.

Ureña explicó que Clinton realizó en 2002 y 2003 cuatro viajes con el avión de Epstein -dos a África, uno a Asia y uno a Europa- “relacionados con el trabajo de la Fundación Clinton”.

“Trabajadores y partidarios de la Fundación, y su escolta del Servicio Secreto viajaron en cada tramo del viaje”, detalló.

“Tuvo una reunión con Epstein en sus oficina de Harlem en 2002, y sobre las mismas fechas realizó una breve visita al apartamento de Epstein en Nueva York con un trabajador y su escolta”, añadió el portavoz del expresidente.

Ureña también dijo que Clinton “nunca ha estado” en la mansión de Epstein en Florida, en su rancho de Nuevo México ni en Isla Pequeña Saint James, la isla privada del magnate en el archipiélago caribeño de las Islas Vírgenes de EE.UU.

Epstein fue detenido este sábado por la noche y hoy fue acusado por la Fiscalía de EE.UU. en Nueva York de estar al frente de una red de tráfico sexual de menores.

Según la acusación, al menos entre 2002 y 2005 Epstein captó a decenas menores de las que abusó en sus mansiones de Nueva York y de Florida.

Epstein, de 66 años, se ayudó de empleados y colaboradores para atraer a sus residencias a las niñas, a quienes pagaba cientos de dólares tras cometer actos sexuales contra ellas pero también para que reclutasen a nuevas potenciales víctimas.

El magnate financiero enfrentó una acusación similar en Florida en 2008, aunque alcanzó un acuerdo con la Fiscalía con el que indemnizó a más de 30 víctimas y cumplió 13 meses de cárcel en régimen abierto.

El fiscal Geoffrey Berman defendió en el actual escrito de acusación que Epstein es “un delincuente sexual registrado, no está reformado, no está corregido, no se arrepiente. Más bien, es un peligro continuado para la comunidad y un individuo que se enfrenta a devastadoras pruebas que apoyan cargos muy serios”.

Además de Clinton, Epstein tenía lazos de amistad con influyentes figuras como el actual presidente de EE.UU., Donald Trump, y el príncipe Andrés de Inglaterra, entre otros.