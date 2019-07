La Orquesta Sinfónica de Houston homenajea la música de Selena Quintanilla

Houston (TX), 12 jul (EFEUSA).- La Orquesta Sinfónica de Houston ofrece desde este viernes una serie de conciertos en tributo a la cantante Selena Quintanilla, asesinada en 1995 e inmortalizada como la “reina del Tex-Mex”, por ser considerada como una de las figuras más relevantes de ese género musical.

Los temas de “La música de Selena” estarán bajo la conducción del director invitado de origen colombiano Andrés Franco, titular de la Sinfónica de Tulsa (Oklahoma) y director asociado de la Sinfónica de Pittsburgh (Pensilvania).

La interpretación de temas como “Dreaming of you”, “Como la flor” o “Bidi, bidi, bom, bom! estará a cargo de la vocalista y cantante Isabel Marie Sánchez, de 17 años, nacida en Chicago (Illinois) y residente en San Antonio (Texas).

“Fue la familia Quintanilla la que me animó a que me presentara y cantar los temas de Selena con una orquesta de cámara. Es algo que nunca me voy a olvidar y siempre agradeceré la oportunidad”, sostuvo Sánchez a un medio radial en Houston.

La cantante juvenil, que saltó a la fama luego de su participación en el concurso musical La Voz Kids, emitido por la cadena Telemundo, ha sido galardonada como la mejor artista revelación femenina en los Premios a la Música Texana en 2017 luego del éxito de sus álbumes “New girl in town” (2016) y “Sígueme” (2017).

Sánchez, quien lanzó a fines del año pasado su tercera producción “Xoxo – Hugs and Kisses”, también interpretó temas de la cantante Selena con la Orquesta Sinfónica de San Antonio en 2015.

La serie de conciertos, que culmina este domingo en el Jones Hall de Houston, ofrecerá a los asistentes bebidas y vestimentas inspiradas en la cantante Selena, asesinada hace 24 años y que ha vendido más de 65 millones de discos en todo el mundo.

Selena tenía 23 años cuando fue asesinada el 31 de marzo de 1995 por Yolanda Saldívar, entonces presidenta de su club de fans.

Su carrera comenzó en la década de 1980 como miembro de la banda familiar “Selena y Los Dinos”, acompañada por sus hermanos Suzette y A.B. Quintanilla.

La muerte de este icono del público hispano coincidió con un momento en el que todo apuntaba a que Quintanilla sería la primera cantante hispana capaz de captar tanto a su comunidad como a la audiencia en inglés dentro del mercado estadounidense.

Entre los premios que recibió la artista, que lanzó cinco álbumes entre 1989 y 1995, destaca el Grammy al mejor disco de música méxico-estadounidense, 13 premios Billboard Latinos y decenas de premios a la música texana.