Revista cultural que gana espacio a las redes en El Salvador

Panamá, 12 jul (EFE).- España patrocina la edición y publicación de una revista cultural impresa en El Salvador, un proyecto que gana espacio a las redes sociales con otro discurso y otra forma de comunicación cultural, y que aborda sin recato temas de la sociedad salvadoreña y centroaméricana.



El proyecto editorial de la denominada revista “Impúdica”, que es obra de la cooperación española a través de el Centro Cultural de España en El Salvador (Ccesv), lleva 4 ediciones de 500 ejemplares cada una, y sus editores ya sueñan con una quinta para septiembre u octubre próximo tras la primera de 2018.



La revista cultural se publica en alianza con el periódico digital El Faro de El Salvador, y en sus cuatro primeros números indaga sobre los conceptos de memoria y género, así como del desarrollo económico, político, cultural, territorial y social salvadoreño, y del futuro de la integración de Centroamérica.



La publicación “surge como un contrapeso a la información que trasladan las redes sociales, que es otro tipo de información”, dijo en una entrevista con Efe Eloísa Vaello, directora del Ccesv y que participó en un coloquio sobre esta revista en el Centro Cultural de España en Panamá.



Es un contrapeso ya que como consecuencia de las redes, según afirmó Vaello, “nos hemos acostumbrado todos a leer en transversal, no profundizas nada, no te detienes, no piensas, o sea, lees, procesas rápido y pasas a otra cosa”.



Explico que lo que sucede con el Twitter o el teléfono celular es que se va de un titular a otro rápidamente sin detenerse el tiempo necesario para leer un artículo de tres páginas de un periódico.



Por el contrario, resaltó, “con una revista te sientas, tienes tu tiempo tranquilamente de poder pasar las páginas, de leer de forma más pausada, con calma, tocando el papel o viendo la página”.



“Para mí es otro discurso, es otro nivel de comunicación”, como de hecho ocurre con la revista Impúdica, indicó.



Vaello reconoce que no es nada fácil el empeño de un proyecto como el de esta revista frente a la parafernalia y la competencia de las plataformas digitales, aunque destacó que la idea es seguir con la segunda fase de esta gaceta que se mantiene viva con sus cuatro números.



La directora del Centro Cultural de España en El Salvador dijo que “obviamente” la revista sobrevive y se mantiene “porque es un proyecto financiado por la cooperación española”, y sale a la venta con un precio simbólico.



El coste grande de la revista Impúdica lo paga el Centro Cultural de España como otro más de sus proyectos, “y en caso de que tuviera que sobrevivir comercialmente, pues no lo sé si lo pudiéramos conseguir”.



“Sobrevive y lo tenemos claro que nos interesa que esté, porque lo pagamos como un proyecto de cooperación” cultural, manifestó.



Vaello destacó que la idea del Centro Cultural de apostar por esta revista es la de “generar más contenidos más pausados, reflexionar, crear pensamiento y crítica ante lo que está pasando y ante cómo queremos hacer futuro”.



Precisamente, dijo, esta es la base que sustenta los cuatro temas que son eje de los primeros números de la revista y que se abordan desde el punto de vista del arte, la fotografía, la antropología, el periodismo y la cultura.



De allí viene también el nombre de Impúdica con que se bautizó esta publicación y que se inspira en un libro ensayo y conferencias de Horacio Castellanos Moya “Breves palabras impúdicas” (2010), lo cual, indicó, tiene que ver “con salir del corsé institucional y ser más desvergonzados”.



Es decir, de acuerdo con Vaello, “hablar sin pudor de temas que consideramos importantes”, como lo plantea Castellanos sobre “la necesidad de dejar la vergüenza a un lado y decir las cosas como realmente las sentimos”, dentro de la línea editorial de esta publicación del Ccesv con El Faro.



Detalló que si bien algunos de los temas de la revista están más centrados en El Salvador, hay otros que buscan crear vínculos con Centroamérica, América Latina, España y el espacio iberoamericano, “pues al final son temas muy genéricos que realmente creo que nos afectan a todos”.