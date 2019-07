Trump dice que los centros de menores migrantes están limpios y bien gestionados

Washington, 14 jul (EFE).- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, defendió este domingo que los centros de detención de menores migrantes en su país están limpios y bien gestionados.



“El recorrido del viernes mostró de forma gráfica a políticos y medios de comunicación cómo los centros de detención de menores están bien gestionados y limpios. ¡Críticas estupendas! La fracasada historia del @nytimes (The New York Times) era FALSA!”, dijo Trump en su cuenta de Twitter.



El mandatario hacía referencia a la visita que el vicepresidente de EE.UU., Mike Pence, llevó a cabo el viernes a varios centros de detención de migrantes en Texas, cerca de la frontera con México.



El diario The New York Times y otros medios de comunicación publicaron a finales de junio informaciones sobre las precarias condiciones de arresto de menores de edad en una masificada comisaría de la Patrulla Fronteriza de EE.UU. en Clint (Texas), donde no había pañales para bebés, jabón, ropa limpia, cepillos de dientes ni comida adecuada; que han causado polémica en el país.



En sus tuits, Trump destacó este domingo que las zonas para varones adultos de uno de los centros que visitó Pence el viernes “estaban limpias pero abarrotadas- también llenas de un gran porcentaje de criminales…”.



“Lo siento pero no puedo dejarlos entrar en nuestro País. Si están demasiado abarrotados (los centros de detención), díganles que no vengan a EE.UU., y digan a los Demócratas que arreglen las Brechas (legales) – ¡Problema Solucionado!”, sentenció el mandatario.



Por el momento, Trump no ha hecho alusión a las redadas contra inmigrantes indocumentados en el interior del país, que está previsto que comiencen este domingo en nueve ciudades.



El mandatario confirmó el viernes que el Servicio de Inmigración y Aduanas de EE.UU. (ICE, en inglés) iba a iniciar hoy redadas en nueve ciudades para deportar a “miles” de indocumentados.



Esas urbes son Nueva York, Miami (Florida), Houston, Los Ángeles y San Francisco (California), Chicago (Illinois), Atlanta (Georgia), Baltimore (Maryland) y Denver (Colorado).