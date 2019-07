Gobierno advierte de las consecuencias de protestas, tras cancelación crucero

San Juan, 16 jul (EFEUSA).- El secretario de la Gobernación de Puerto Rico, Ricardo Llerandi, advirtió de las consecuencias de las protestas de estos días para exigir la destitución del gobernador, Ricardo Rosselló, parte de un chat del Ejecutivo, después de la cancelación de la parada que tenía prevista un crucero en San Juan.



“Esto -los altercados- tienen un impacto enorme y no se puede minimizar”, dijo Llerandi en conferencia de prensa, al ser preguntado por la cancelación de la parada en San Juan del crucero Empress of the Seas, que tenía prevista hoy un atraque en el muelle de la capital.



La directora ejecutiva de la Compañía de Turismo de Puerto Rico (CTPR), Carla Campos, informó a través de su cuenta en la red social de twitter de que el Empress of the Seas de Royal Caribbean tenía pautada su llegada a San Juan en el día de hoy con 1.840 pasajeros a bordo, lo que fue cancelado por seguridad.



“Ejecutivos -de la naviera- nos informan que la parada ha sido cancelada por consideraciones de seguridad de sus pasajeros”, dijo en su cuenta de Twitter.



Llerandi sostuvo que la cancelación de la parada es “un golpe enorme a la economía”, por lo que pidió “cordura en las protestas” futuras.



El funcionario subrayó que las protestas han provocado que negocios del Viejo San Juan echen el cerrojo más temprano o que, incluso, permanezcan cerrados.



“Hago un llamado a la cordura. Que las protestas se hagan bajo la ley y el orden”, concluyó.



Convocados por varias organizaciones sociales, miles de puertorriqueños se manifiestan la noche del lunes en el Viejo San Juan para pedir la dimisión y renuncia del gobernador de Puerto Rico tras la difusión del contenido de un chat privado.



Durante la manifestación de la noche del lunes se registraron incidentes que provocaron que la Policía recurriera al uso de gases lacrimógenos.