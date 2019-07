Presidente de Guatemala advierte de riesgos en la relación con EE.UU.

Guatemala, 23 jul (EFE).- El presidente de Guatemala, Jimmy Morales, advirtió este martes de riesgos en la relación con Estados Unidos por las decisiones de la Corte de Constitucionalidad, a quien acusa de las repercusiones de haber rechazado la posible negociación de un tercer país seguro.

“Las repercusiones del Gobierno de los Estados Unidos de América hacia Guatemala se derivan de una serie de acciones contraproducentes de la Corte de Constitucionalidad, que en reiteradas ocasiones a dictaminado en contra del contenido y espíritu de nuestra Constitución Política de la República”, aseguró el mandatario en sus redes sociales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó este día a Guatemala con “vetos, aranceles e impuestos a las remesas” debido a que el país centroamericano ha decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un “tercer país seguro”.

Morales aseguró que los magistrados de la Corte, “identificados con intereses políticos personales”, utilizaron su investidura para “entrometerse” en la política exterior del Estado, una facultad que a su juicio le confiere “exclusivamente al organismo Ejecutivo”.

“Su intromisión en dicha política exterior contribuyó grandemente en el deterioro de las negociaciones entre el Estado de Guatemala y los Estados Unidos de América en temas relacionados con la migración irregular, seguridad fronteriza y lucha conjunta contra las amenazas transnacionales del crimen organizado en Centroamérica”, continuó.

Y estas negociaciones, explicó, estaban encaminadas a implementar un “plan conjunto” para atender de manera pronta la migración irregular con apego a la legislación local y “siempre velando por la defensa de nuestra soberanía y derechos de los migrantes”.

“Lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad sin conocimiento alguno y sin las facultades para entrometerse en la política exterior, asumió erróneamente una postura negativa a los intereses nacionales, al dejarse influenciar por algunos actores mezquinos que buscan un protagonismo personal para atentar contra la gobernabilidad”, dijo Morales.

El Constitucional, el máximo tribunal del país, había decidido amparar provisionalmente a un grupo de excancilleres y al titular de la Procuraduría de Derechos Humanos, Jordán Rodas, y dejar en suspenso que Guatemala no fuera convertida en un tercer país seguro, un acuerdo que se ha roto.

Esta decisión, según Morales, atenta “contra de la Constitución y el mandato presidencial” y “pone en riesgo la relación bilateral con Estados Unidos” que traerá consigo posibles sanciones del principal socio económico de Guatemala, que ya hizo públicas sus amenazas.

“Hoy, el Gobierno de los Estados Unidos anunció sanciones a las remesas de nuestros hermanos guatemaltecos, que migraron para proveer a través de sus remesas, un futuro mejor a sus familias que se quedaron en suelo guatemalteco”, recordó el presidente de Guatemala, quien pidió a la Corte que asuma las consecuencias de sus decisiones.

En este sentido, Morales, que dijo que su Gobierno siempre fue “muy consciente” de las repercusiones que se podría tomar si les “negábamos el apoyo”, pidió a los magistrados no violar la Constitución, no entrometerse en la política exterior, no ceder ante “actores que buscan desestabilizar” el país, no actuar como “activistas políticos” y no seguir “traicionando a nuestra amada patria”.

Trump amenazó este martes con estas sanciones económicas debido a que el país centroamericano había decidido romper un acuerdo inicial con Washington respecto a la conocida como política de un “tercer país seguro”.

De acuerdo con un informe del Banco de Guatemala, las remesas de los inmigrantes guatemaltecos en Estados Unidos a sus familias alcanzaron a 9.300 millones de dólares en 2018 y se prevé que este año se supere esa cifra.