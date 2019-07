Los 35 años de Teatro Visión

Nota del Editor: El Taller Anual de Periodismo Mosaico para los estudiantes de secundaria del Área de la Bahía es un curso intensivo de dos semanas en periodismo. Con base en la sala de redacción del Diario Spartan, de la Universidad Estatal de San José. Los estudiantes de Mosaico redactan reportajes y fotografían sobre historias reales, bajo la guía de periodistas profesionales.

Por Melina Kritikopoulus

Taller de Periodismo Mosaico

El día que Annie Martínez llevó a su hijo Nathaniel a ver la producción “La Casa de la Calle Mango”, de la novela con el mismo nombre de Sandra Cisneros y presentada por Teatro Visión, ella supo que era el lugar perfecto para que él actuara.

“Como madre, viendo que los ojos de mi hijo se hacían tan grandes”, dijo, “supe que donde me encontraba era el lugar en el que continuaría estando, llevándolo para que aprendiera actuación”.

Teatro Visión es una compañía teatral de San José, con 35 años de servicio, que enfoca su trabajo comunitario original en la lucha de los latinos y chicanos. El 5 de junio, el grupo recibió dos donativos del Concilio de Arte de California, con el objetivo de proveerle fondos para las próximas producciones teatrales.

Los $18,000 del fondo Local Impact apoyarán la producción de la compañía para el mes de octubre con la presentación de “Macario”, y los fondos de Arts Education Exposure son para sostener la que ofrecerán para los jóvenes, en la próxima primavera.

“Los fondos concedidos son una prueba irrefutable de nuestra creencia en la calidad y valor de los programas de arte de Teatro Visión dirigidos a la comunidad que ellos sirven”, comentó Anne Bown-Crawford, Directora Ejecutiva del Concilio de Arte de California.

El Teatro Visión produce dos shows en escenario principal cada año, uno en octubre por la celebración del Día de los Muertos y para una producción juvenil en la primavera, informa el Director Administrativo, Leigh Henderson. Usualmente alquilan la Plaza de la Herencia Mexicana para los espectáculos, con proyección que se muestra por encima del escenario, tanto en inglés como en español.

Este año la presentación de octubre será “Macario”, basada en la novela con el mismo nombre publicada en 1950 y escrita por Bruno Travens. La historia, que tiene lugar durante la época del virreynato de México, presenta a un hombre recientemente enriquecido quien reflexiona sobre las opciones que la vida ofrece.

La nueva pieza, original que será presentada por Teatro Visión es “Raíces, El libro de los Caminos / Roots: Book of Journeys”. Es una colaboración con La Quinta Teatro, una compañía de Teatro a cielo abierto de la Ciudad de México, que estrenará en octubre de 2021.

El grupo también provee clases para niños interesados en teatro, incluye clases de introducción a teatro que se llevaron a cabo este verano de junio 20 a julio 20 y clases de voces juveniles que se dieron de junio 12 a julio 17.

Henderson dijo que los creadores colaboran con grupos latinos y chicanos alrededor de San José para crear historias por partes. La producción del grupo de octubre de 2018 “Departera”, una historia moderna sobre el Día de los Muertos, tomó vida cuando la escritora Evelina Fernández y el compositor Russell Rodríguez trabajaron con Teatro Visión, conversando con miembros de la comunidad y absorviendo historias reales para incorporarlas a la obra.

“Cuando concluyeron con dicha pieza, reflejaba a todos los que contribuyeron con las historias. Fueron docenas de personas que participaron creativamente en dicho proceso”, comentó Henderson. “Queremos estar seguros que somos un espacio que cuenta todas estas historias compartidas con nosotros”.

Cuando el actor Sergio Dávila fundó Teatro Visión, valoró la oportunidad de actuar en español.

“Están exponiendo una parte de la comunidad latina a la comunidad latina – en español”, dijo Dávila haciendo énfasis en el idioma. “Están dando una voz… a los artistas como yo, que no somos muy buenos en el idioma inglés”.

Muchos de los que trabajan con Teatro Visión se dan cuenta que los actores y las personas establecen lazos como una familia.

“Amo el escenario, aunque también siento que pasa mucha magia detrás de los telones”, dijo la actriz Carolina Pérez. “Siento un maravilloso sentido de comunidad y los amo y sé que ellos me aman igualmente”.

Todos los que participan y los espectadores se sienten orgullosos en el trabajo que realizan, de acuerdo a Edith Macías, dedicada a las actividades comunitarias y como Administradora de Mercadeo de Teatro Visión.

“Cuando te sientas en una de las butacas del teatro en la Plaza de la Herencia Mexicana y miras a los niños en el escenario con sus trajes, y los ves comprometidos en la obra haciendo reír al público… Entonces caes en cuenta y piensas para ti misma ‘Oh, se trata de esto’”, declara Macías.

Cuando el actor Nathaniel Martínez, de 13 años de edad, vio en escena “La Casa en la Calle Mango”, en mayo de 2018, sintió que Teatro Visión es algo especial e hizo su debut en marzo de 2019, en la producción “La Transición de Doodle Pequeño”.

Nathaniel se acercó a una amiga quien actuó en la obra. “Le dije que su actuación era verdaderamente real, que no se sintió que actuaba; se sentía que realmente estaba ocurriendo”, comentó.

Las historias con influencia de la comunidad de Teatro Visión permite la realización de producciones.

“No es acerca de personas que solamente vienen a ver teatro, sino que es acerca de crear teatro que inspire a la gente a actuar en su propias vidas, en sus propias comunidades”, dijo Henderson.

Gracias por compartir esta historia con los lectores de La Oferta, a: Mosaic Journalism Workshop, a student project of the Dow Jones News Fund, Bay Area News Group, CCNMA: Latino Journalists of California, and San Jose State University.