El clásico animado “Aladdin” se une a la Walt Disney signature collection en digital

BURBANK, California (25 de julio de 2019) — La película de Disney “Aladdin”, la emocionante y vibrante adaptación con actores reales del clásico animado del estudio, llega a los hogares en Digital en HD, 4K Ultra HD™ y Movies Anywhere el 27 de agosto y en discos físicos en 4K Ultra HD, Blu-ray™ y DVD el 10 de septiembre. Los fans de todas las edades podrán disfrutar del emocionante y divertido relato de la adorable “rata callejera”, Aladdin (Mena Massoud), la valiente y decidida princesa Jasmine (Naomi Scott) y el mítico genio (Will Smith) con material adicional totalmente nuevo. El lanzamiento de la aventura con actores reales coincide con la adición del clásico animado original a la célebre Walt Disney Signature Collection, lo que les brindará a los fans de “Aladdin” en todo el mundo la oportunidad de poseer ambas mágicas películas.

El material adicional explora elementos de “Aladdin” que el público adora, desde la emblemática y apreciada música galardonada de la película, hasta sus queridos personajes y sus divertidas hazañas tanto en la pantalla como fuera de ella. Los espectadores podrán escuchar por primera vez una canción nueva llamada “Desert Moon”, que se eliminó en la versión final, escrita por el compositor ganador de ocho Premios de la Academia® Alan Menken y los compositores ganadores del Oscar® y el Tony® Benj Pasek y Justin Paul (“The Greatest Showman”, “La La Land”). Los segmentos también documentan el alegre y relajado estilo de dirección de Guy Ritchie que logró la magia en el cine; el nuevo enfoque de Will Smith del personaje del famoso genio que cambia de forma y está atrapado en una lámpara de aceite; la potente interpretación de Naomi Scott de la vivaz princesa que ansía liderar al pueblo de Agrabah; y el indescriptible sentimiento de interpretar a Aladdin narrado personalmente por Mena Massoud. Para completar la diversión, también figuran escenas eliminadas y un conjunto de errores graciosos del rodaje.

Además, los que adquieran de manera anticipada “Aladdin” obtendrán acceso a material adicional exclusivo. Los fans que hagan su compra anticipada recibirán un segmento que revela cómo se realizó el enorme número musical “Prince Ali” y los que lleven a su hogar la película primero en Digital conseguirán un segmento exclusivo que detalla la creación de la nueva canción de Jasmine, “Speechless”.

“Aladdin” sin dudas se convertirá en un clásico instantáneo para los espectadores de todas las edades y se presentará en diversos formatos para garantizar que toda la familia aproveche al máximo su experiencia de entretenimiento hogareño. La película llegará dos semanas antes en Digital 4K Ultra HD y HD. Un paquete digital, que incluye la edición de la Walt Disney Signature Collection del clásico animado original “Aladdin” y la nueva adaptación con actores reales, también estará disponible para compra anticipada. Una copia física de la película será lanzada como la 4K Ultimate Collector’s Edition (4K Ultra HD, Blu-ray y código Digital), la Multi-Screen Edition (Blu-ray y código Digital) y un DVD de un solo disco.

El material adicional incluye lo siguiente*:

SOLO PARA LA COMPRA ANTICIPADA DIGITAL:

ABRAN CAMINO PARA EL PRÍNCIPE ALI – Da un vistazo al enorme y espectacular diseño que se llevó a cabo para esta escena de proporciones dignas del genio.

EXCLUSIVO DEL ESTRENO DIGITAL:

“SPEECHLESS”: CREAR UNA NUEVA CANCIÓN PARA JASMINE – Sigue la historia de la inspiradora canción de Jasmine “Speechless”, compuesta por Alan Menken, Benj Pasek y Justin Paul especialmente para esta versión de “Aladdin”.

MATERIAL ADICIONAL DEL BLU-RAY Y DIGITAL:

DIARIO EN VIDEO DE ALADDIN: UN NUEVO Y FANTÁSTICO PUNTO DE VISTA – Visita los momentos del detrás de escenas captados por Mena Massoud (Aladdin) en este divertido y vertiginoso vistazo a su recorrido personal.

– Visita los momentos del detrás de escenas captados por Mena Massoud (Aladdin) en este divertido y vertiginoso vistazo a su recorrido personal. CANCIÓN ELIMINADA – “DESERT MOON” – Experimenta un conmovedor dueto interpretado por Jasmine y Aladdin, totalmente rodado y editado, con una presentación de Alan Menken.

– Experimenta un conmovedor dueto interpretado por Jasmine y Aladdin, totalmente rodado y editado, con una presentación de Alan Menken. GUY RITCHIE: UN GENIO DEL CINE – Descubre por qué el director Guy Ritchie era el cineasta perfecto para abordar esta emocionante nueva versión de este querido clásico.

– Descubre por qué el director Guy Ritchie era el cineasta perfecto para abordar esta emocionante nueva versión de este querido clásico. UN AMIGO COMO EL GENIO – Descubre cómo Will Smith aporta su talento, experiencia y su propia magia personal al emblemático rol del genio.

– Descubre cómo Will Smith aporta su talento, experiencia y su propia magia personal al emblemático rol del genio. ESCENAS ELIMINADAS Pétalos cayendo en OJ El planetario mágico de Jafar El regalo de Anders Deseos equivocados Pobre viejo tonto Informe posterior a Yam Jam

ERRORES GRACIOSOS DEL RODAJE – Ríete junto al elenco y el equipo de filmación en esta alegre colección de tomas con errores del rodaje.

– Ríete junto al elenco y el equipo de filmación en esta alegre colección de tomas con errores del rodaje. VIDEOS MUSICALES “Speechless” – Video musical interpretado por Naomi Scott “A Whole New World” – Video musical interpretado por ZAYN y Zhavia Ward “ A Whole New World” (“Un mundo ideal”) – Video musical interpretado por ZAYN y Becky G.



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO:

Productos: 4K Ultra HD (4K UHD+Blu-ray+código Digital), Multi-Screen Edition (Blu-ray+DVD+código Digital), Digital 4K UHD/HD/SD, DVD y On-Demand

Duración: Aproximadamente 128 minutos

Calificación: PG en EE.UU. (material adicional no clasificado), PG en CE, G en CF

Formato de pantalla: 2.39:1

Audio: UHD Blu-ray = inglés Dolby Atmos; audio descriptivo en inglés 2.0; japonés, español, francés, alemán e italiano 7.1 Dolby Digital Plus; francés canadiense 5.1 Dolby Digital

Blu-ray = inglés 7.1 DTS-HDMA, audio descriptivo en inglés 2.0, español y francés canadiense 5.1 Dolby Digital

DVD = inglés, español y francés 5.1 Dolby Digital; audio descriptivo en inglés 2.0

UHD Digital = inglés Dolby Atmos (algunas plataformas); inglés, español y francés 5.1 y 2.0 Dolby Digital; audio descriptivo en inglés 2.0 Dolby Digital (algunas plataformas)

HD Digital = inglés, español y francés 5.1 y 2.0 Dolby Digital; audio descriptivo en inglés 2.0 Dolby Digital (algunas plataformas)

SD Digital = inglés, español y francés 5.1 y 2.0 Dolby Digital; audio descriptivo en inglés 2.0 Dolby Digital (algunas plataformas)

Idiomas/subtítulos: UHD Blu-ray = inglés SDH, japonés, español, francés, alemán, italiano y francés canadiense

Blu-ray = inglés SDH, francés canadiense y español

DVD = inglés SDH, francés canadiense y español

Digital = inglés SDH, francés canadiense y español

Subtítulos ocultos: inglés (DVD y Digital)

ELENCO Y EQUIPO DE FILMACIÓN DE “ALADDIN”:

“Aladdin” es protagonizada por Will Smith como el genio, Mena Massoud como Aladdin, Naomi Scott como Jasmine, Marwan Kenzari como Jafar, Navid Negahban como el Sultán, Nasim Pedrad como Dalia, Billy Magnussen como el príncipe Anders y Numan Acar como Hakim. “Aladdin” es dirigida por Guy Ritchie a partir de un guión de John August y Ritchie basado en el guión de animación de la película de Disney ALADDIN creado por Ron Clements junto con John Musker y Ted Elliott junto con Terry Rossio.

La película es producida por Dan Lin, p.g.a., y Jonathan Eirich, p.g.a., mientras que Marc Platt y Kevin De La Noy son los productores ejecutivos. Alan Menken compuso la música, que incluye nuevas grabaciones de las canciones originales escritas por Menken y con letra de Howard Ashman y Tim Rice y nueva música compuesta por Menken y los compositores Benj Pasek y Justin Paul.

SOBRE MOVIES ANYWHERE:

Movies Anywhere simplifica y mejora la colección de películas digitales y la experiencia de visualización al permitirles a los consumidores acceder a sus películas digitales favoritas en un solo lugar cuando se adquieren o se canjean a través de los prestadores digitales participantes. Movies Anywhere reúne a las películas de Sony Pictures Entertainment, Twentieth Century Fox Film, Universal Pictures (que incluye a DreamWorks e Illumination Entertainment), The Walt Disney Studios (que incluye a Disney, Pixar, Marvel Studios y Lucasfilm) y Warner Bros. Los prestadores digitales participantes son iTunes, Amazon Prime Video, Vudu, Google Play, Microsoft Movies & TV y FandangoNOW. Movies Anywhere ofrece un conjunto de más de 7.500 películas digitales, que incluye nuevos estrenos, y continuará ampliando la experiencia de los usuarios a medida que se agreguen más proveedores de contenidos, prestadores y plataformas digitales. Usando la aplicación y el sitio web gratuitos de Movies Anywhere, los consumidores pueden conectar su cuenta de Movies Anywhere con los prestadores digitales participantes y disfrutar de sus películas digitales favoritas desde la comodidad de su sala de estar o en múltiples dispositivos y plataformas móviles, tales como dispositivos Amazon Fire; dispositivos Android y Android TV; Apple TV; Chromecast; iPhone, iPad y iPod Touch; dispositivos Roku®, dispositivos de Windows 10 y Xbox y navegadores populares. Los consumidores también pueden canjear los códigos de copias digitales que se encuentran en discos Blu-ray™ y DVD calificados y de los estudios participantes y disfrutarlas en Movies Anywhere

