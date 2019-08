“De la luz” relata drama fronterizo contado por inmigrantes

Phoenix (AZ), 9 ago (EFEUSA).- Con el nuevo filme “De la luz”, inmigrantes de Nuevo México y actores de ambos lados de la frontera retratan con algo de ciencia ficción la “desesperada” travesía de los indocumentados para buscar una mejor vida en Estados Unidos.

Julián Núñez, su productor ejecutivo, dijo a Efe que decidió escribir la película porque como inmigrante siempre se ha sentido identificado con la frontera y hace parte de su cotidianidad porque gran parte de su familia reside de lado mexicano.

“Mi abuelita, tíos, primos… viven en México, se me hace curioso escuchar cómo resaltan actualmente en las noticias el tema de la migración (porque) yo toda mi vida he vivido escuchándolo, y lo quieren tratar como algo nuevo”, comentó.

La película, realizada Núñez y dos compañeros suyos de la Universidad Estatal de Nuevo México, incluye actores El Paso (Texas), Las Cruces (Nuevo México) y Ciudad Juárez (México) para lograr que sea más “auténtica”.

Núñez manifestó que hay mucho drama que contar de las vivencias de los inmigrantes que quieren alcanzar el llamado sueño americano y que él lo hace con una mezcla que incluye ciencia ficción cuando “los inmigrantes tienen un encuentro en el desierto con luces cegadoras” que provienen del cielo.

“Es una herramienta para mostrar las circunstancias extremas que experimentan estos inmigrantes y aun así recibir un trato inhumano. Quería alejarme de la película cliché de tipo inmigrante”, explicó.

A los 2 años de edad Núñez llegó con su familia a Nuevo México, donde experimentó la vida en la frontera de primera mano y desde su ingreso a la universidad soñaba con crear una película.

Con una escaso presupuesto de 5.000 dólares, el mexicano financió la producción en Albuquerque, Nuevo México, de donde dice no se moverá por su “próspera escena cinematográfica” que incluye producciones de Netflix y NBC Universal.

“Con mucho trabajo, me puse en una posición en la que puedo hacer películas de forma independiente sin preocuparme por el presupuesto o el exceso de trabajo de otra persona”, explicó.

El filme, en el que comparte créditos el director Alfonso Loya y el director de fotografía Tony Márquez, relata la lucha de una familia joven que arriesga todo para desafiar al desierto para construir una vida mejor.

“Hay una parte en la película donde un inmigrante ve las estrellas en el cielo, ve su brillo a lo lejos, pero en realidad están buscando la luz del otro lado de la frontera”, relató.

Núñez indicó que decidieron realizar el filme para darle voz a todos los “soñadores”, los hijos de inmigrantes indocumentados traídos al país de niños.

La idea es valorar los obstáculos que enfrentan y las razones por las que tienen que recurrir a estas medidas desesperadas para sentirse “humanos”, enfatizó.

“Sé que ellos no tienen voz, nosotros vivimos una situación diferente a la de ellos ya que estamos en Estados Unidos”, dijo.

Sin embargo aseguró que como inmigrante sintió lo mismo de pequeño.

“Recuerdo de niño que los güeros (blancos) no me querían porque me veían mexicano, y es por medio de este filme que estoy haciendo algo para que recuperen su identidad”, comentó.

Uno de los personaje principales “De la luz”, contó Núñez, es el boxeador Jorge Madrid, quien vive en ambos lados de la frontera y el que considera se perfila a candidato para ganar un lugar para representar a Estados Unidos en los Juegos Olímpicos de 2020 .

El filme se estrena en el Cine Magnífico en Albuquerque a finales de agosto y será proyectado a principios de septiembre en el Festival de Cine de Sundance, en Utah.

“Escribí esta película en busca de una respuesta, pero solo encontré más preguntas”, dijo Núñez.”

“No hay una solución simple, y la situación está empeorando, no somos políticos, ni activistas, somos artistas y visualizamos los problemas y te dejamos decidir”, agregó.