Se dará primer resultado de las primarias en Argentina tras el 10 % escrutado

Buenos Aires, 11 ago (EFE).- La Justicia electoral de Argentina ordenó al Gobierno que solo empiece a difundir los primeros datos del escrutinio provisional de las primarias de este domingo una vez que se haya contabilizado los votos del 10 % de las mesas electorales de los cuatro principales distritos electorales del país.



La resolución, a la que tuvo acceso Efe, fue adoptada por la jueza María Servini de Cubría, con competencia en el fuero electoral, ante un reclamo de la oposición.



Unos 33,8 millones de argentinos acuden hoy a las urnas para participar en unas primarias en las que los candidatos deberán obtener al menos el 1,5 % por ciento de los votos para poder participar en los comicios generales del próximo 27 de octubre.



Who are the ten dandidates http://laoferta.com/2019/08/11/who-are-the-10-candidates-for-president-of-argentina/

La magistrada ordenó al Ministerio del Interior, responsable del escrutinio provisional, que inicie la difusión de los resultados una vez que se hayan contabilizado los sufragios de al menos el 10 % de las mesas de votación de las provincias de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba y de la ciudad de Buenos Aires, los cuatro distritos con mayor peso electoral del país.



La jueza argumentó que tomó esa medida teniendo en cuenta “la inquietud de los representantes de distintos partidos políticos”, que han expresado dudas sobre el escrutinio provisional.



Algunas fuerzas temen que el Gobierno inicie la difusión de los datos con los resultados de los distritos que, según los sondeos, le son más favorables al oficialismo.



La oposición ha expresado otras objeciones, en particular sobre la fiabilidad de los sistemas informáticos para la transmisión de datos y el recuento de votos provistos por la empresa Smartmatic,



La resolución judicial indica que el opositor Frente de Todos, que lleva al peronista Alberto Fernándz como candidato presidencial, pidió que se “prevea un sistema equitativo y equilibrado de difusión de la totalización de resultados”.



La jueza ya había dispuesto días atrás, también a solicitud de la oposición, el accionar de veedores judiciales informáticos para fiscalizar el funcionamiento del proceso.