Programa logra resultados en salud de enfermos de Alzheimer

Los Ángeles, 13 ago (EFE).- Un tratamiento integral de la demencia y el Alzheimer atendido por enfermeras practicantes que trabajan dentro del sistema de salud, ha tenido promisorios resultados en la salud mental y emocional tanto de los pacientes como del personal, según un reporte dado a conocer hoy.

La investigación de la Universidad de California Los Ángeles (UCLA) encontró que en el 58 % de los 543 pacientes incluidos en el Programa de Cuidado de Demencia y Alzheimer de UCLA entre julio 2012 y diciembre 2014 hubo una mejora de sus funciones cognitivas y del manejo de los síntomas de depresión.

De igual forma, de 447 personas de servicios de cuidado de estos pacientes, el 63 % mostró mejora en su estado emocional y en la carga negativa generada por su trabajo en áreas como finanzas, socialización o estrés, según el análisis que hizo seguimiento durante un año a cada caso.

Aunque el programa no disminuyó el ritmo de progresión de la demencia, sí redujo los problemas de comportamiento y depresión de los pacientes, al igual que la carga emocional en quienes proporcionan el cuidado, explicó hoy David Reuben, autor líder de la investigación.

“Este estudio muestra que ofrecer cuidado de alta calidad a las personas con demencia, y proporcionar apoyo y educación a las personas que prestan el servicio, puede marcar una diferencia en los resultados de la salud para todos los participantes”, dijo Reuben, jefe de la División Geriátrica de la Escuela de Medicina David Geffen de UCLA.

El análisis publicado en el Journal of the American Geriatrics Society destaca que la mayoría de las personas que cuidan a los pacientes con demencia o Alzheimer “típicamente son miembros de la familia que atienden las necesidades de estos enfermos con una condición progresiva que no tiene cura”.

Para Reuben, este programa muestra que “hay otras maneras efectivas para ayudar a los 6 millones de estadounidenses afectados por el Alzheimer y otras demencias”.