Brizuela asegura que las Chivas buscan regularidad en el torneo Apertura

Guadalajara (México), 22 ago (EFE).- El mexicano Isaác Brizuela, centrocampista de Chivas de Guadalajara, dijo este jueves que el equipo busca lograr un funcionamiento más regular en el Apertura mexicano y desarrollar el mismo nivel de juego tanto de visitante como en casa.

“De local se presiona un poco más, pero de visita por confusiones o diferentes cosas no hemos hecho lo mismo. En la situación en la que estamos es para sacar puntos y estar tranquilos porque jugando como lo hacemos de local se pueden hacer buenas cosas”, señaló el jugador en conferencia de prensa.

Agregó que el plantel está conforme con el fútbol que han desarrollado durante el arranque del torneo, incluso ante rivales poderosos como Santos, Tigres y León.

“Hemos jugado con rivales que juegan bien y hay que estar tranquilos porque se ha trabajado bastante bien; tenemos poco tiempo conociéndonos y el funcionamiento que nos pide (el técnico Tomás Boy) lo entendemos cada vez más como jugador”, agregó.

Chivas ha ligado dos triunfos consecutivos en casa y espera mantener esta racha el próximo domingo cuando reciba al Necaxa en la la jornada 6 de la liga en la que está en el undécimo lugar de la clasificación.

Brizuela ha sido uno de los jugadores más regulares del equipo y desde la llegada de Boy desarrollado una posición de carrilero, un trabajo que le gusta y está en proceso de perfeccionar.

“A lo mejor no ataco tanto como estaba acostumbrado pero me gusta aprender otras posiciones, hay cosas que tengo que mejorar en la parte defensiva y si ahora me está tocando ahí tratar de hacerlo lo mejor posible y ayudar a mi equipo”, explicó.

‘El Cone’ se refirió al trabajo que realizan los delanteros Alan Pulido y Oribe Peralta, quien llegó como el fichaje estrella del club para este torneo y ha sido criticado por la falta de goles en su nuevo equipo.

Brizuela defendió a Peralta a quien calificó como “un jugador que se entrega en cada partido” y “un buen líder” que busca ser un ejemplo para sus compañeros.

“Un delantero vive de los goles, pero el trabajo que hace Oribe, a pesar de que ya tiene su edad, es fundamental para que el equipo pueda salir, es un jugador que le gusta aguantar el balón y eso nos permite a los que estamos atrás a salir un poco, desahoga bien al rival y sé que va a llegar su oportunidad de gol”, señaló.

Alabó el trabajo de Pulido desde la pretemporada y aseguró que su compañero ha tomado “en serio” el papel de líder del grupo y está “más comprometido” en el aspecto de ser más profesional por lo que se queda a trabajar después de los entrenamientos.

“A Pulido queremos ayudarlo a cumplir el sueño de ser líder de goleo y nos conviene a todos que siga con esa buena racha”, recalcó.