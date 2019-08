Liberan al empleado del consulado británico en Hong Kong detenido en China

Shanghái (China), 24 ago (EFE).- El empleado del consulado británico en Hong Kong Simon Cheng, quien estuvo detenido en China continental durante más de dos semanas, ha sido puesto en libertad hoy, según asegura la prensa oficial del país asiático.

En un escueto mensaje a través de la red social twitter, el diario oficial Global Times asegura, citando a la policía de Shenzhen, que Cheng “fue liberado el sábado al completar su período de detención”.

La ley china consiente mantener a sospechosos en detención administrativa hasta 15 días y constituye un recurso habitual contra disidentes y opositores.

La familia del trabajador del consulado británico también confirmó la liberación en un mensaje a través de la red social Facebook, pero este fue borrado unos minutos después. “Simon ha regresado a Hong Kong; gracias a todos por su apoyo”, apuntaba el mensaje.

Tras dos semanas en paradero desconocido, el pasado miércoles China confirmó la detención de Cheng por haber violado “las regulaciones de gestión de seguridad pública” del país, según aseguró el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Geng Shuang.

Pese a esto no dio más detalles del motivo de la “detención administrativa” de Cheng, quien trabaja en el consulado para la agencia de promoción de inversión en Escocia Scottish Development International.

El pasado 8 de agosto Cheng desapareció cuando intentaba cruzar la frontera hacia Hong Kong después de regresar de un viaje de negocios de un día en la ciudad fronteriza de Shenzhen.

El martes pasado, un portavoz de la Oficina de Asuntos Exteriores y de la Mancomunidad de Naciones (Commonwealth) de Gran Bretaña mostró su preocupación por el paradero del empleado en unas declaraciones que no sentaron bien al Gobierno chino.

El portavoz Geng reiteró que Cheng es “un residente hongkonés, es decir, un ciudadano chino y no uno británico” y que, por tanto, “es un asunto interno de China y no una cuestión diplomática”.

Asimismo, Geng volvió a acusar a Londres de realizar “críticas fortuitas” sobre el asunto de Hong Kong y urgió a ese país a “no interferir en los asuntos internos de China”.

Aunque las razones de la detención de Cheng no están claras, se produce en un momento en que Pekín ha atacado a gobiernos extranjeros, Londres incluido, por la supuesta “interferencia” en sus asuntos internos, en particular a raíz de las manifestaciones que desde hace once semanas se suceden en la antigua colonia británica.