Asesinan a exempleado de consulado canadiense en el Caribe mexicano

México, 25 ago (EFE).- Un jubilado canadiense de 62 años de edad, excolaborador de la oficina consular de su país en México, fue asesinado en su domicilio del balneario de Cancún informó la Fiscalía General del estado de Quintana Roo.

El canadiense identificado con las iniciales D.L. fue hallado muerto en su casa de la Supermanzana 20 Mz 06 del Municipio de Benito Juárez, por unidades de emergencia que llegaron al sitio, indicó la Fiscalía en un comunicado.

Un amigo de la víctima llamó a las autoridades para decirles que tenía varios días sin saber nada de su amigo, originario de Canadá y pensionado, señalaron.

La Fiscalía de Quintana Roo precisó que los primeros datos recabados en la escena revelan que la víctima “fue privada de la vida con violencia”.

Informaron que el jubilado canadiense daba clases de inglés “y que hace diez años tuvo un cargo en la representación consular de Canadá”.

Las autoridades indicaron que mandaron peritos de distintas especialidades que ya están procesando la escena drimen “para recabar todos los indicios para analizarlos y encontrar elementos que puedan conducir al o los participantes de este suceso”.

La Fiscalía expresó su compromiso de que “todos los eventos ilícitos serán investigados y actuará en contra de los autores” y anunció que se abrió una carpeta de investigación por los hechos ocurridos con el canadiense.

Este mismo domingo, la Fiscalía de Quintana Roo confirmó la entrega a agentes del FBI del ciudadano estadounidense Dylan Bennet, detenido el sábado bajo cargos de asesinar a sus padres Carol y Barry Bennett, un exjugador de la NFL.

Dylan fue detenido de manera fortuita cuando fue caminaba en el centro de Cancún, Caribe mexicano, y fue reportado por mostrar actitudes agresivas; al verificar su identidad se comprobó que era sospechoso del homicidio de sus padres, ocurrido en días pasados en el estado de Minnesota, en Estados Unidos.

A Dylan “N”, de 22 años, se le buscaba en México por una ficha emitida por la Interpol, pues como parte de las investigaciones se determinó que tras los hechos abordó un avión hacia esta zona del país.

Dylan “N” es el principal sospechoso del homicidio de Barry Bennett, ex jugador de la NFL en los New Orleans Saints, New York Jets y los Minnesota Vikings.

Los cuerpos de Barry Bennett y su esposa Carol, ambos de 63 años, fueron encontrados en su casa en Long Prairie, Minnesota, el pasado 19 de agosto, ambos presentaban numerosos impactos de armas de fuego.