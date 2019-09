López Obrador invita a mexicanos a asistir al Grito de Independencia

México, 12 sep (EFE).- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, invitó este jueves a los mexicanos a la plaza principal de la capital mexicana, conocida como el Zócalo, para asistir a los festejos del 15 de septiembre por la Independencia del país.

“Voy a dar el Grito para conmemorar un aniversario más de nuestra independencia”, dijo López Obrador en un mensaje en sus redes sociales de Twitter y Facebook en el que mostró el salón de recepciones y el balcón presidencial del Palacio Nacional.

México celebra su gesta de independencia de España (1810-1821) con el llamado Grito de Dolores la noche del 15 de septiembre y el 16 de septiembre con un Desfile militar.

El presidente destacó que la Independencia fue la primera transformación del país, la Reforma (1860-1867) la segunda, la Revolución (1910-1921) la tercera para reafirmar que su gobierno lleva a cabo la cuarta, de manera pacífica.

“Nosotros estamos llevando a cabo de manera pacífica la cuarta transformación de nuestro país”, destacó López Obrador al invitar a los mexicanos a lo que llamó una “fiesta cívica” la tarde del domingo 15 de septiembre.

Aseguró que en el Grito se va a recordar con cariño “a las madres y padres de nuestra patria y a nuestro pueblo heroico, que siempre ha luchado por la justicia, por la libertad, la democracia y por la soberanía nacional”.

El mandatario confirmó que en el Zócalo habrá festivales musicales en los que estarán representados los 32 estados de la República porque, sostuvo “México es un mosaico cultural”.

Convocó a los mexicanos a acudir con la familia a la plaza principal donde habrá productos como aguas frescas de horchata y de jamaica, elotes y tamales en un clima de fraternidad.

Pidió el respaldo de aquellos que acudan para que “no haya alcoholismo, que no haya drogas, que podamos celebrar en paz, que no se traigan armas; eso no tiene nada que ver con los nuevos tiempos. Es la época de la no violencia”, señaló.

Después de la verbena popular, que se promueve como una suerte de festival cultural, López Obrador saldrá al balón central del Palacio para dar el Grito de Independencia mientras tañe al Campana de Dolores, la misma que en 1810 hizo sonar el cura Miguel Hidalgo y Costilla.