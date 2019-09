Las Fuerzas Armadas admiten haber avistado tres ovnis

Washington, 19 sep. (EFE).- La Marina confirmó hoy la autenticidad de tres vídeos grabados por aviones militares en los que se pueden observar “objetos aéreos no identificados”, es decir, ovnis.

“Los tres vídeos (uno de 2004 y dos de 2015) muestran incursiones en nuestros campos de entrenamiento militar por objetos aéreos no identificados”, señaló el portavoz de la Marina estadounidense, Joseph Gradisher, en un comunicado enviado a varios medios del país.

Los objetos voladores no identificados, más conocidos por el acrónimo ovni, son aquellos fenómenos aéreos que no pueden ser identificados por el observador y cuyo origen sigue siendo desconocido después de una investigación.

Los tres vídeos en cuestión fueron publicados por la organización To The Stars Academy (TTSA) y el diario The New York Times en diciembre de 2017 y marzo de 2018.

La primera grabación, de 2004 y conocida por los expertos como “FLIR1”, muestra un objeto de forma oblonga, que se acelera fuera de la vista de los sensores.

En el vídeo llamado “Gimbal”, se escucha a un miembro de la tripulación decir “mira esa cosa” sobre un objeto que, según dijeron, parecía ir contra el viento en 2015.

Por último, en la grabación conocida como “Go Fast”, del año 2015, se aprecia un objeto volador que parece estar sobre el agua y se escucha a los equipos militares preguntándose “¿Qué demonios es eso?” y “¿Qué es eso, hombre?”.

El sitio web The Black Vault, dedicado a desclasificar documentos gubernamentales, fue el primero en destapar que la Marina consideró que los fenómenos avistados fueron considerados ovnis por los equipos de especialistas.

En su declaración, Gradisher explicó que el primer vídeo ya fue “ampliamente compartido” en 2007 cuando un miembro de la tripulación lo compartió en internet.

Sin embargo, dijo que “no tiene información” sobre cómo los otros dos vídeos llegaron al público general.

“Estos vídeos son copias de imágenes oficiales de la Marina tomadas por personal naval que realiza misiones de entrenamiento en el espacio aéreo militar controlado”, apuntó.

A pesar de que la Marina haya clasificado estos objetos como “no identificados”, los expertos aseguran que esto no significa que sean de naturaleza extraterrestre.