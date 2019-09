“Worlds Of Enchantment” de Disney On Ice llega al Área de la Bahía

San Francisco, CA – ¡Acelérate con tu familia hacia la diversión sin fin con cuatro de tus historias favoritas de Disney en Disney On Ice presents Worlds of Enchantment, que pronto llegará al Área de la Bahía! Este espectáculo sobre hielo repleto de acción Cars y Toy Story 3 sney•Pixar; The Little Mermaid de Disney y la encantadora Frozen, ganadora del Premio de la Academia®.

Producido por Feld Entertainment, Disney On Ice presents Worlds of Enchantment tendrá funciones del 17 al 20 de octubre en el Oracle Arena de Oakland y del 23 al 27 de octubre en el SAP Center de San José.

Emociónate con maniobras a toda velocidad y diversión de alto octanaje durante la carrera sobre la pista de hielo de Lightning McQueen, Mater y el equipo de Cars de Disney•Pixar. Sumérgete en una aventura con Ariel de The Little Mermaid de Disney y explora con ella su reino bajo el mar.

Los juguetes están de regreso con las heroicas acciones de Buzz, Woody, Jessie y sus amigos de Toy Story de Disney•Pixar, cuando escapan de la guardería Sunnyside Daycare en una intrépida travesía para regresar al cuarto de Andy.

Además, entra al mundo invernal de Arendelle con las hermanas Anna y Elsa, y sus amigos Olaf y Kristoff de Frozen de Disney, quienes aprenden que el amor verdadero surge del interior.

Además, puedes hacer una rutina de calentamiento desde tu asiento, siguiendo los movimientos de baile exclusivos que te enseñará el ratoncito que lo inició todo, durante Mickey’s Dance-Along Pre-Show Party, donde los atléticos patinadores de Disney On Ice les recuerdan a todos que mantenerse activos ¡puede ayudarles a sentirse de lo mejor!

Entonces estarás listo para entrar al fascinante mundo de la magia de Disney y ver algunos de tus momentos favoritos cobrar vida en Disney On Ice presents Worlds of Enchantment, con un maravilloso patinaje, efectos especiales y personajes inolvidables que crearán recuerdos para siempre.

O A K L A N D

CUÁNDO: Del 17 al 20 de octubre

Jueves, 17 de octubre: 7:00 PM

Viernes, 18 de octubre: 7:00 PM

Sábado, 19 de octubre: 11:00 AM, 3:00 PM y 7:00 PM

Domingo, 20 de octubre: 11:00 AM, 3:00 PM y 6:30 PM

DÓNDE: ORACLE Arena – 7000 Coliseum Way, Oakland, CA 94621

BOLETOS: Boletos desde solo $15 cada uno.

Boletos para la noche de estreno disponibles desde $15 en asientos selectos (no válidos para niveles VIP / Front Row Premium).

Los boletos ya están disponibles en línea a través de Ticketmaster.com, con cargo telefónico al 1 800 745 3000 o la taquilla del ORACLE ARENA.

*Los precios están sujetos a cambios; cargos adicionales podrían aplicar

S A N J O S E

CUÁNDO: Del 23 al 27 de octubre

Miércoles, 23 de octubre: 7:00 PM

Jueves, 24 de octubre: 7:00 PM

Viernes, 25 de octubre: 7:00 PM

Sábado, 26 de octubre: 11:00 AM, 3:00 PM y 7:00 PM

Domingo, 27 de octubre: 11:00 AM, 3:00 PM y 6:30 PM

DÓNDE: SAP Center – 525 W. Santa Clara St., San Jose, CA 95113

BOLETOS: Boletos desde solo $15 cada uno.

Boletos para la noche de estreno disponibles desde $15 en asientos selectos (no válidos para niveles VIP / Front Row Premium).

Los boletos ya están disponibles en línea a través de Ticketmaster.com, con cargo telefónico al 1 800 745 3000 o la taquilla del SAP Center.

*Los precios están sujetos a cambios; cargos adicionales podrían aplicar