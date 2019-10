Rihanna revela que rechazó actuar en el Super Bowl: “No podía venderme”

Nueva York, 9 oct (EFE).- La cantante Rihanna rechazó actuar en el Super Bowl, la final de la liga profesional de fútbol americano (NFL), debido a la polémica de la organización con la comunidad afroamericana, según revela en una entrevista adelantada por la revista Vogue este miércoles, que le dedica su portada de noviembre.

Preguntada por el asunto, la barbadense afirmó: “No podía atreverme a hacer eso. ¿Para qué? ¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. (…) Hay cosas con las que no estoy de acuerdo para nada en esa organización, y no iba a acudir y servirles de ninguna manera”.

La polémica surgió cuando el jugador Colin Kaepernick, de los 49ers de San Francisco, se mantuvo arrodillado en 2016 mientras sonaba el himno nacional de EE.UU. en protesta por la injusticia racial y la brutalidad policial, lo que ha generó división en el país. Entretanto, él no ha vuelto a ser contratado.

En solidaridad, numerosos artistas han rechazado actuar desde entonces en el descanso del Super Bowl y Rihanna resultó ser una de ellas el año pasado, en el que finalmente subieron al escenario Maroon 5, Travis Scott y Big Boi.

En esta edición, que se celebrará en Miami, ya se ha confirmado que lo harán Jennifer López y Shakira.

No es el único tema político que aborda Rihanna en la amplia entrevista con Vogue: sobre los tiroteos masivos de El Paso (Texas) y Dayton (Ohio), que considera “devastadores”, arremete contra el presidente Donald Trump y denuncia el “completo racismo” de que sean “clasificados de manera diferente por el color de su piel” (de los autores).

“Pon a un hombre árabe con esa misma arma en el mismo Walmart y de ninguna manera Trump se quedaría sentado y diría públicamente que es un problema de salud mental. El ser humano más mentalmente enfermo de EE.UU. ahora mismo parece ser el presidente”, declara la cantante y también empresaria de moda.

Rihanna, que a lo largo del artículo desgrana que vive en Londres, está en una relación “exclusiva” y “sin duda” quiere tener hijos, asegura que no puede “desmarcarse” de las injusticias, especialmente “a cualquier mujer, a mujeres de cualquier minoría, niños, hombres negros asesinados en la calle”.

Pese a todo, la artista dice sentir esperanza porque “la oscuridad ha forzado a la gente a encontrar una luz dentro de ellos por la que quieren hacer las cosas mejor” y en cierta manera los ha sacado de “su propia burbuja”.

Sobre su próximo álbum, del que no ofrece fecha y que sus fans han denominado “R9” por ser el noveno de su carrera, Rihanna lo describe como “inspirado en el reggae”, un género que lleva en la sangre: “No importa cómo de lejos esté de esa cultura, o el entorno en el que crecí, nunca se va”.