“Muro psicológico” es más peligroso y duradero que el de Trump, expone libro

Tucson (AZ), 9 oct (EFE).- Un “muro psicológico” más peligroso y más difícil de derrumbar se levanta en la mente del pueblo estadounidense paralelo a la valla fronteriza del presidente Donald Trump, expone el académico Magdaleno Manzanáres en un libro que lanza este mes junto con el psicólogo Laurence Armand French.

“Con el tipo de retórica que seguimos escuchando del presidente Trump se erige un muro en la mente de la sociedad norteamericana y se convierte como una fruta podrida dentro de un saco, la cual comienza poco a poco a pudrir a las demás”, se lamentó Manzanáres en entrevista con Efe.

Esos pensamientos enmarcan el libro “Borders and Immigration: The Geo-Politics of Marketplace Demands and Ethnic Relations”, que lanza este inmigrante mexicano el próximo 15 de octubre en Arizona.

Los autores consideran que “el muro psicológico” es un fenómeno más difícil de eliminar porque está construido dentro de la mente del pueblo, particularmente cuando escuchan una y otra vez que los migrantes son la causa de los problemas económicos del país o que son una carga pública.

Para Manzanáres, un trágico ejemplo del impacto del “muro psicológico” es el tiroteo de El Paso ocurrido en agosto pasado cuando Patrick Crusius disparó indiscriminadamente matando a veinte personas.

El joven blanco de 21 años hablaba en las redes sociales de la “invasión” de inmigrantes latinos y elogiaba al presidente Trump y a sus esfuerzos de construir un muro fronterizo con México.

“Este es un resultado que podemos constatar de cómo este envenenamiento del cerebro de ciertas personas las hace actuar de esta forma tan terrible”, explicó Manzanáres.

Esta retórica comenzó desde el primer día que Trump anunció su candidatura presidencial en 2015, cuando calificó a los migrantes mexicanos como “violadores” y “criminales”, recordó.

Para Manzanáres está impulsando el surgimiento de nuevos grupos de vigilancia fronteriza en Arizona y Texas que se hacen llamar patriotas y que son “más visibles” bajo la actual Administración.

“Quisimos poner todos estos temas contemporáneos en una contexto histórico y psicológico sobre esta retórica del presidente Trump y su muro físico, geopolítico y psicológico”, precisó.

El libro hace un recorrido histórico del tema migratorio en Estados Unidos, la falta de resolución por décadas y la necesidad de mano de obra inmigrante en el país.

De igual forma explora a los inmigrantes como “chivos expiatorios” en tiempos de crisis económica.

El libro aborda el tema migratorio remontándose desde la llegada de los primeros colones europeos al territorio de lo que hoy es Estados Unidos y cómo llegaron escapando de una persecución religiosa provenientes de Inglaterra.

Pero también cómo ellos mismos impusieron también en esta parte del mundo sus creencias y su noción de que eran la gente “selecta de Dios” y cómo comenzaron a ver como gente inferior a los comunidades indígenas nativas de esta región.

“Trazamos el desarrollo histórico de Estados Unidos como se les trató a los grupos indígenas que fueron desplazados hasta ser llevados a reservaciones, del trato que se les dio a las familias hispanas después que México perdió parte de su territorio después de la guerra con Estados Unidos”, explicó.

El profesor considera que es de vital importancia que se entienda la historia para entender el presente.

“El libro da una pauta para entender lo que se ha hecho con ciertos grupos étnicos, lo que se sigue haciendo con otros y tratar de cambiar la mentalidad para que la gente entienda que ya es tiempo de cambiar de ruta”, dijo Manzanáres.

“Las actuales políticas del presidente Trump nos está haciendo retroceder a lo que creíamos que ya estábamos borrando o superando, y Trump nuevamente nos vuelve a situar un siglo o dos siglos atrás”, finalizó.