Bailaora Sara Baras presentará “Sombras” en el Palacio Bellas Artes de México

México, 18 oct (EFE).- La coreógrafa y bailaora española Sara Baras tendrá una gira por México, con motivo de los 20 años del Ballet Flamenco, donde interpretará la puesta en escena “Sombras”, en la que se verán plasmadas las experiencias de vida que la han ayudado a lo largo de su carrera, contó este viernes la artista .

“(Sombras) es la sombra que nos acompaña para no olvidar esa cantidad de momentos que uno no debe de olvidar. Los consejos, las cosas que te enseñan los maestros, los momentos clave de la vida que aunque no sean buenos te enseñan mucho”, dijo Baras en conferencia de prensa en Ciudad de México.

Las presentaciones, que ofrecerá del 19 al 26 de octubre en el Palacio de Bellas Artes de Ciudad de México y en los estados de Tlaxcala, Guanajuato y Aguascalientes tienen un hilo argumental que se lleva a través de la farruca, un palo de flamenco comúnmente interpretado por hombres, debido a que es el estilo que más la ha marcado.

“Hace muchos años tuve la suerte de hacer una farruca que me marcó muchísimo. La farruca es un palo elegante, sobrio, profundo, con mucho riesgo, con mucha soledad y en el que la evolución se ve muy fácil porque es a diario, te la juegas no tiene esa técnica de la que puedas agarrarte”, explicó la bailarina gaditana.

La coreógrafa señaló que haciendo uso de las farrucas y llevando al espectador a través de colores y lugares se introduce la pintura.

“Después introducimos la pintura en esta obra por primera vez. El pintor Andrés Mérida hace unos garabatos basados en nuestro baile”, contó un tanto emocionada.

Baras, de 48 años, dijo que cada paso de baile que interpreta busca exponer su madurez y cómo ha ido evolucionando luego de más de 30 años en los escenario ya que asegura que esta sazón te da una forma diferente de moverte y brinda a los artistas “más verdad”.

“Cuando quieres expresar algo realmente si lo vives, si lo sientes, es mucho más fácil de expresar, a cuando tienes que seguir un guión de algo. Cuando alguien ya ha sufrido la vida lo puede interpretar”, aseveró.

Además explicó que “Sombras” tiene un segundo significado y este hace alusión al Síndrome de Rett, trastorno en el desarrollo neurológico, pues es madrina de una asociación que apoya la causa y cuando los niños que lo sufren están teniendo una crisis “se dice que está en las sombras”

En cuanto a su visita a México, Baras dijo que el país significa mucho para ella porque desde el primer momento sintió el cariño del público e indicó que para cualquier artista esta nación “es una fuente de inspiración total”.

Baras estará el 21 de octubre en el Palacio de Bellas Artes, máximo recinto cultural en México.