Elton John agrega nuevos conciertos en EE.UU. a su gira de despedida

Miami, 14 nov (EFE).- El cantante británico Elton John agregó nuevos conciertos a la parte estadounidense y canadiense de su gira “Farewell Yellow Brick Road”, con la que se despedirá de los escenarios en 2021, para iniciar “el siguiente capítulo importante” de su vida, según sus propias palabras.

De acuerdo con la página web de la gira, la despedida de Elton John de sus seguidores de Estados Unidos y Canadá será larga.

Los nuevos conciertos van del 28 de marzo (Toronto) al 8 de julio de 2020 (Kansas City) y las entradas se pondrán a la venta al público en general el 22 de noviembre.

En Canadá tiene previsto actuaciones en Toronto (28 y 29 de marzo) y en Montreal (2 y 3 de abril).

La lista de los nuevos conciertos en Estados Unidos comienza en Hershey, Pensilvania, el 20 de abril, y termina en Kansas City, Misuri, el 8 de julio.

Entre medias pasará por Columbus (OH), Columbia (SC), Greensboro (NC), Tampa, Orlando y Miami (FL), Knoxville (TN), Lincoln (NE), Fargo (ND), St. Paul (MN), Chicago (IL), Nueva Orleans (LA), Houston (TX), N. Little Rock (AR) y St. Lois (MO).

“Es hora de apartarme del camino y dedicarme completamente al siguiente capítulo importante de mi vida”, dijo Elton John al anunciar en enero de 2018 en Nueva York la gira “Farewell Yellow Brick Road”, que comenzó e septiembre de ese mismo año.

La gira incluirá en total más de 300 conciertos en los cinco continentes y terminará en 2021. Estados Unidos, con 40 fechas, y Reino Unido, con 22, son por ahora los países a los que más visitas hará para despedirse.

Elton John, de 72 años y al que la reina Isabel otorgó el título de “sir” (caballero), ha vendido más de 300 millones de discos a lo largo de su carrera artística de más de 50 años.

“Mi vida ha cambiado y mis prioridades han cambiado. Mis prioridades son mis hijos, mi marido y mi familia”, dijo el cantante y compositor que está casado con David Furnish desde 2014 y tienen dos hijos.