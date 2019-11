Fonseca cumplirá su sueño de tocar en el Auditorio Nacional de México

México, 25 nov (EFE).- El cantante colombiano Fonseca pasó hace años por delante del Auditorio Nacional de Ciudad de México y dijo “algún día voy a llegar ahí”, lo que se hará realidad el próximo jueves 28 de noviembre.

“Es una semana muy importante y especial en mi carrera. Es un sueño desde siempre tocar en el Auditorio Nacional por primera vez”, explicó.

Juan Fernando Fonseca (Bogotá, 1979) lleva ya más de 20 años ofreciendo su pop latino al público y ahora, días después de haberse llevado su Latin Grammy a mejor álbum vocal pop por su último disco “Agustín”, se prepara para presentarse en uno de los máximos centros de espectáculos de México.

“Agustín” es el nombre de su disco, que se lanzó coincidiendo con el lanzamiento de su octavo trabajo, que para él es “muy personal”.

“Cuando empezamos a ver con Sony y el resto del equipo cuál era la mejor semana para el lanzamiento, llegamos a esa fecha: el 9 de noviembre. Y qué mejor manera de darle recibimiento a mi hijo, celebrar la vida y describir mi momento de vida. Ha sido muy especial”, detalló el colombiano en conferencia de prensa.

En este disco, el artista se acerca más a los sonidos de la música urbana que está arrasando actualmente en todo el planeta y lo hace sin miedo a experimentar.

“Admiro mucho el movimiento urbano y lo que mas me gusta son los ritmos, que es lo que más he tomado prestado. Estamos muy cercanos y en el mismo mundo, sobre todo en cuanto a las texturas del sonido. Nunca ha sido por exigencias del mercado y siempre me he dejado influenciar por lo que me gusta para incluirlo en mi música”, expresó.

Fonseca se mostró muy abierto a la variedad musical, defendió que “siempre han existido todo tipo de temas en la música: unos más fugaces y otros que se quedan más en el corazón” y comentó que a pesar del “boom” de la música urbana, cada vez hay “más géneros, más cantantes y más compositores”.

Por lo anterior, el artista explicó que, durante su carrera, siempre le ha gustado no encasillarse en un solo género y ha tocado muchos estilos como el vallenato, el tango, el rock o las rancheras.

Dentro de este último álbum, cuya música navega por el interior del artista, él mismo destacó “Ven”, un tema muy personal que relata las dificultades de andar viajando y estar mucho tiempo fuera de casa y lejos de la familia, y “Por pura curiosidad”, en la que habla del papel que juega la curiosidad en el amor y en la conquista.