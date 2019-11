Buscan concienciar a salvadoreños sobre estigma a las víctimas de violencia sexual

San Salvador, 27 nov (EFE).- El Centro Cultural de España en El Salvador busca concienciar a la población de este país centroamericano sobre el estigma y la discriminación que aún sufren las víctimas de la violencia sexual que afecta a una de cada tres mujeres en el mundo.

Autoridades del Centro Cultural inauguraron la exposición ¿Qué llevabas puesto? que está compuesta de pequeños fragmentos de testimonios de víctimas de violencia sexual e intenta recrear las prendas que las afectadas utilizaban cuando fueron agredidas.

El embajador de España en El Salvador, Federico de Torres Muro, señaló durante su discurso de inauguración que la violencia contra las mujeres “es una realidad que afecta con mayor o menor intensidad en algún momento de la vida a las mujeres de todo el mundo, es un fenómeno global que ocurre tanto en contextos de guerra como en momentos de paz”.

Indicó que esta problemática “trasciende limites geográficos de edad, estatus socioeconómico, nivel cultural y puede estar mas cerca de lo que muchas veces pensamos”.

“La violación sexual, la mutilación genital femenina, el matrimonio forzado, en muchos casos en menores de edad, la trata y tráfico de mujeres y niñas con fines de explotación sexual y laboral son ejemplos de una lacra que cada año padece una de cada tres mujeres en el mundo”, subrayó el diplomático.

El embajador también apunto que la violencia tiene, además, “otras muchas caras, generalmente menos visibles y con menor impacto social, como el efecto psicológico que mina la autoestima de muchas mujeres y que las llevan a un estado de ánimo muy vulnerable”.

“Cuando se relega la opinión de la mujer a un segundo plano, cuando no se reconoce o valora su trabajo por el hecho de ser mujer, cuando se les humilla, menosprecia o insulta se normaliza y tolera la violencia opresiva que debemos combatir y rechazar en nuestro día a día”, agregó.

La exposición ¿Qué llevabas puesto? se exhibe en el Museo Nacional de Antropología “David J. Guzmán” (MUNA), en San Salvador, en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las mujeres.

La obra, que estará hasta el 15 de enero de 2020, surge del poema What were you wearing? de Mary Simmerling y fue expuesta por primera vez en la Universidad de Arkansas, en Estados Unidos, en 2014.

La exposición ha pasado por más de siete universidades distintas en el medio oeste de Estados Unidos y recoge las historias de 50 universitarias víctimas de violencia sexual.