“The Irishman” y “1917”, entre las nominadas a los premios de los productores

Los Ángeles (EE.UU.), 7 ene (EFE).- “The Irishman” de Martin Scorsese y “1917” de Sam Mendes son dos de las películas que fueron nominadas este martes para los premios del Sindicato de Productores (PGA, por sus siglas en inglés).

Esta organización anunció hoy en un comunicado sus candidatas para la 31 edición de sus premios, que se celebrará el 18 de enero en el Hollywood Palladium de Los Ángeles (EE.UU.).

“1917” (que ganó el domingo el Globo de Oro a la mejor cinta dramática) y “The Irishman” se enfrentarán por el galardón Darryl F. Zanuck a la mejor película con “Ford v Ferrari”, “Jojo Rabbit”, “Joker”, “Knives Out”, “Little Women”, “Marriage Story”, “Parasite” (Globo de Oro a mejor filme en lengua extranjera) y “Once Upon a Time… in Hollywood” (Globo de Oro a mejor cinta cómica o musical).

Los reconocimientos del PGA son, tradicionalmente, un buen indicativo de por dónde pueden ir los Óscar.

En los últimos diez años, el ganador del premio a la mejor película en la gala del Sindicato de Productores se llevó en ocho ocasiones la estatuilla a la mejor cinta en los Óscar.

Solo “The Big Short” (2015), que perdió ante “Spotlight” (2015) en los Óscar, y “La La Land” (2016), que no se pudo llevar la estatuilla ante “Moonlight” (2016), alteraron en la última década la correlación entre los ganadores de los PGA y los triunfadores de la gala de la Academia de Hollywood.

Por otro lado, el reconocimiento a la mejor película de animación en los premios PGA se decidirá entre “Abominable”, “Frozen II”, “How to Train Your Dragon: The Hidden World”, “Missing Link” y “Toy Story 4”.

El premio Norman Felton a la mejor serie dramática contará como nominados con “Big Little Lies”, “The Crown”, “Game of Thrones”, “Succession” y “Watchmen”.

Y “Barry”, “Fleabag”, “The Marvelous Mrs. Maisel”, “Schitt’s Creek” y “Veep” competirán por la distinción Danny Thomas a la mejor serie de comedia o musical.

Por último, “Chernobyl”, “Fosse/Verdon”, “True Detective”, “Unbelievable” y “When They See Us” serán las candidatas al premio David L. Wolper a la mejor serie limitada.