México Presente

Continuando con la transcripción de los artículos y actividades realizadas por el Cónsul Rodolfo Quilantán Arenas, durante su servicio diplomático en Guayaquil, Ecuador, transcribimos el siguiente de su libro “México en la Cultura”. En él se “muestra de manera íntegra las publicaciones México Presente y Correspondencia México-Ecuador, editadas y difundidadas por el consulado, bajo la dirección del entonces representante de dicha entidad”, destaca en la contraportada del libro publicado por el H. Cuerpo Consular de Guayaquil. En cada entrega que el Cónsul Quilantán Arenas realizó presenta la riqueza y diversidad cultural de un país pródigo y generoso.

Correspondencia México-Ecuador

Niño guayaquileño gana concurso de dibujo a nivel mundial. Marcos Joel Valente Quishpi, estudiante de séptimo grado de primaria de la Escuela Fiscal República de México de Guayaquil, resultó uno de los triunfadores del XI Concurso de Dibujo Infantil Este es mi México, certamen que anualmente organiza la Secretaría de Relaciones Exteriores de México. El dibujo de Marcos Valente fue escogido entre cerca de 6 mil dibujos de niños de 39 países del mundo entero. A diferencia del concurso de 2006 en el que paniciparon seis menores, en 2007 participaron trescientos treinta y cinco niños del sur de Ecuador. El Consulado de México felicita muy cordialmente a Marcos Joel Valente Quishpi, a todos los estudiantes participantes, y a sus maestros y padres de familia por estimularlos a desarrollar sus expresiones artísticas a través del conocimiento sobre la cultura y tradiciones de México.

La Suave Patria. En 1971, Cuadernos Americanos, la revista fundada por Jesús Silva Herzog (San Luis Potosí, 1892-1985) publicó un artículo de Benjamín Carrión (Loja, 1897- 1979) titulado Sé Igual y Fiel, palabras que el gran suscitador de la cultura ecuatoriana recoge de las dos últimas estrofas de La Suave Patria de Ramón López Velarde (Zacatecas, 1888-1921). Con motivo del centenario del natalicio del fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, el Banco Central del Ecuador editó un libro titulado La Suave Patria y Otros Textos, el cual contiene 25 ensayos que reflejan la capacidad intelectual de este ecuatoriano ejemplar, reproduciendo el artículo Sé Igual y Fiel con el nombre de La Suave Patria, mismo que da inicio con estas palabras: Octavio Paz es el desentrañador más hondo de lo mexicano. Él, con Samuel Ramos y Leopoldo Zea por los caminos arduos de la filosofía, interrogan buidamente la esencia de este gran enigma: México. Y en libros como El Laberinto de la Soledad, primero y poco después en Posdata, ha interrogado tan ahincadamente, que estas interrogaciones nos sirven ya como respuestas o principios de respuesta… Ramón López Velarde era un provinciano, silencioso y reconcentrado… La herencia de López Velarde es ardua invención y lealtad a su tiempo y su pueblo, esto es, una universalidad que no nos traiciona y una fidelidad que no nos aísle y ahogue… La poesía mexicana contemporánea arranca de la experiencia de López Velarde. En el texto, el ex embajador de Ecuador en México disecciona la diversidad mexicana y destaca que con La Suave Patria, López Velarde esclareció la noción e hizo clara y translúcida la imagen de México. Agrega que en la defensa de México -zanja divisoria entre dos culturas, dos modos de vida, dos idiomas, al igual que Ecuador-, La Suave Patria debe ser igual y fiel: Igual a sí misma, a su destino, a su lugar en la historia y en la geografía… Igual y fiel, dice, representa la ecuanimidad, suma virtud entre los hombres… Igual, acendrando las esencias eternas. Engarfiando las uñas en la tierra propia, en la historia propia, en la propia geografía. El poema La Suave Patria fue escrito en ocasión del primer centenario de la consumación de la Independencia de México, en 1921, año en que murió el vate. Apareció publicado por vez primera en la revista El Maestro, dirigida por José Vasconcelos, y posteriormente al final de un libro póstumo de versos de López Velarde. El escritor Rodrigo Pesantez Rodas (Azogues, 1937), en Visión y Revisión de la Literatura Ecuatoriana, señala que fue en México en donde Benjamín Carrión sembró una parte de su ecuatorianidad con fragor cósmico como lo quiso Vasconcelos y la estirpe cultural dio fecundos frutos a tal punto que el gobierno azteca le otorgó la máxima presea Benito Juárez en 1968, por sus méritos intelectuales y su incansable labor americanista.

Febrero 2008