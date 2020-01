Yuri prepara todas sus verdades para su bioserie

México, 21 ene (EFE).- En medio de la oleada de las bioseries de cantantes, tales como Joan Sebastian, Lupita D’Alessio, Luis Miguel o Juan Gabriel, la estrella mexicana Yuri no se ha quedado atrás y también prepara una producción en la que expondrá sus altibajos, lo bueno y lo malo.

Acerca de este proyecto, Yuridia Valenzuela (Veracruz, 1964) reveló a medios que el guion está terminado y están a la espera de la luz verde.

Aun así, si no está satisfecha con el resultado, la veracruzana tendrá una cláusula que no se había manejado antes para bloquear el contenido.

“Ya la terminamos, todavía no vemos a la actriz porque ha habido cambios en la empresa donde firmé el contrato y ya no depende de mí. Ellos tienen otra bioserie con otra artista, entonces van a ver cuál sale primero. Me tiene que gustar porque en mi contrato está firmado que tengo que autorizar mis capítulos, cosa que las demás no han hecho. Es que mi mánager tiene colmillo”, remarcó en declaraciones a medios.

Los excesos, el libertinaje, el amor y el desamor son algunos de los matices que se conocen de la vida de la cantante, y tomando esto como referente, la intérprete de “Poligamia” será transparente, tanto con lo bueno y lo malo.

“No voy a omitir nada, voy a decir todo. Cuando haces una bioserie no puedes tapar el sol con un dedo y decir ‘¡Ay soy santa, levitaba y era virgen!’. Nosotras las artistas tenemos nuestro lado oscuro, todas. Muy respetable quien no quiera sacar algunas cosas muy privadas, pero yo sí lo voy a decir para que la gente vea el porqué de mi cambio porque soy una mujer de paz, cristiana”, detalló.

La artista también quiso dejar claro que en la serie no hablará mal de nadie con quien compartiese cama porque es su bioserie y “no la de ellos” y solamente hablará de lo que vivió y compartió con estas personas.

Con respecto a si Luis Miguel, quien tuvo un capítulo importante durante la boda de Yuri con Fernando Iriarte, hijo de la presentadora Maxine Woodside, aparecerá en la serie, la cantante fue enfática en que su presencia en la producción será crucial y reveló que en su momento sí le hubiera gustado tener un romance con El Sol de México.

“Por supuesto que tiene que salir Luis Miguel. Confieso que esos zapatitos nunca estuvieron debajo de mi cama, aunque siempre quise… pero yo fui como ‘La incondicional'”, explicó entre risas al hablar de la relación al cantante.

“Todas queríamos con él, yo también, pero no se dio. A la mejor no era su tipo, no íbamos a empatar y qué bueno, porque las mujeres que han terminado con él no han terminado muy felices. Como que Diosito me cuidó de esa relación tormentosa, pero fui su amiga”, añadió.

Finalmente, la intérprete de “Una mentira más” no deja de trabajar y pese a tener a sus espaldas temas clásicos como “Detrás de mi ventana”, “Cuando baja la marea” o “Es ella más que yo”, entre muchas otras, la también actriz reveló que prepara dos sencillos, uno de ellos de corte urbano.

“Voy a grabar un nuevo sencillo con un reguetonero que está despegando muy fuerte. Ha hecho muchos éxitos a pesar de su corta carrera. Mi canción es muy ‘light’, no es perreo, ni me van a acercar el camarón, ni nada de eso. A la mejor viene otro sencillo con otra cantante popera, estamos negociando”, concluyó.

Yuri tiene una fecha en el Auditorio Nacional de Ciudad de México este 20 de febrero, un concierto en el que se presentará con Pandora en la gira “Juntitas”.