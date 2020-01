Knives Out en Blu-ray Combo Pack y bajo Demanda el 25 de febrero

Santa Mónica, CA (22 de enero de 2020) – La película de Rian Johnson nominada al Premio® de la Academia (Mejor Guion Original) y el Globo de Oro® (por Mejor Película ––Musical o Comedia, Mejor Interpretación por una Mujer en una Película–– Musical o Comedia [Ana de Armas]; Mejor Interpretación por un Actor en una Película ––Musical o Comedia [Daniel Craig]––) cuenta con un reparto estelar que revelará todos sus secretos cuando Knives Out desembarque en Digital el 7 de febrero, y en 4K Ultra HD Combo Pack (más Blu-ray y Digital), Blu-ray Combo Pack (más DVD y Digital), DVD y Bajo Demanda el 25 de febrero de la mano de Lionsgate y MRC Film.

Escrita, producida y dirigida por el cineasta Rian Johnson (Star Wars: The Last Jedi, Looper) y producida por Ram Bergman (Star Wars: The Last Jedi, Looper), y Johnson por medio de T-Street, la pelicula es Certificada Fresca por Rotten Tomatoes™con un 97% (en el 21 de enero del 2020) y ha recibido premios de AFI, National Board of Review, New York Film Critics, el Festival de Cine de Filadelfia, La Asociacion de Criticos de Hollywood, Los Premios Tomatoes de Oro de Rotten Tomatoes y más. Knives Out está protagonizada por Daniel Craig (de la franquicia James Bond, Logan Lucky, The Girl with the Dragon Tattoo); Chris Evans (de The Avengers franchise, Captain America, Gifted); Ana de Armas (de Blade Runner 2049, War Dogs, Knock Knock); la ganadora del Globo de Oro® Jamie Lee Curtis (1990, Mejor Interpretación de una Actriz en una Serie Televisiva, Musical o Comedia, “Anything But Love”); el nominado al Óscar® Michael Shannon (2008, Actor de Reparto, Revolutionary Road); el ganador del Globo de Oro® y nominado al Emmy® Don Johnson (1986, Mejor Actor en una Serie Televisiva – Drama, “Miami Vice”; 1985, Mejor Actor Principal en Serie de Drama, “Miami Vice”); la nominada al Óscar® y ganadora del Globo de Oro® Toni Collette (1999, Actriz de Reparto, The Sixth Sense; 2010; Mejor Interpretación de una Actriz en Serie Televisiva, Musical o Comedia, “United States of Tara”); LaKeith Stanfield (Sorry to Bother You, Get Out, serie televisiva “Atlanta”); la nominada al Globo de Oro® Katherine Langford (2018, Mejor Actriz en Serie Televisiva, Drama, “13 Reasons Why”); Jaeden Martell (It, It: Chapter 2, St. Vincent, The Book of Henry); Y el ganador del Óscar®, del Premio Tony® y del Emmy® Christopher Plummer (2011, Actor Secundario, Beginners; 1974, Actor (Musical), Cyrano; 1997, Actor (Play), Barrymore; 1977, Mejor Actor Principal en Serie Limitada, “The Moneychangers NBC World Premiere The Big Event”; 1994, Mejor Narrador, “Madeline”). Aplauidad por el público y la crítica especializada, Knives Out está cargada de misterio, suspense, humor e interpretaciones increíbles de un reparto estelar.

Las circunstancias que rodean la muerte del autor de novelas rojas, Harlan Thrombey, son misteriosas, pero hay algo que el detective Benoit Blanc sabe a ciencia cierta —todos en la profundamente disfuncional familia Thrombey son sospechosos––. Ahora, Blanc tendrá que desenmarañar una red de mentiras y pistas falsas para dar con la verdad. Del aclamado director Rian Johnson, llega una película de suspense llena de giros e intriga protagonizada por un reparto estelar que incluye a Daniel Craig, Chris Evans, Ana de Armas, Jamie Lee Curtis, Michael Shannon, Don Johnson, Toni Collette, LaKeith Stanfield, Katherine Langford, Jaeden Martell, Christopher Plummer y mucho más.

Llévate a casa Knives Out y sumérgete en el misterio con material adicional que incluye audiocomentarios del cineasta Rian Johnson, dos escenas eliminadas nunca antes vistas, el documental de ocho partes “Making a Murder”, el reportaje “Rian Johnson: Planning the Perfect Murder”, una sesión de preguntas y respuestas con el director y el reparto, y mucho más.

Cuadruplica la resolución Full HD con el 4K Ultra HD Combo Pack, que incluye Dolby Vision® HDR y que hará que el entretenimiento cobre vida con imágenes ultravívidas. Comparado con la imagen estándar, Dolby Vision genera colores espectaculares nunca antes vistos en pantalla, con destellos 40 veces más brillantes y tonos negros 10 veces más oscuros. Además, el 4K Ultra HD Combo Pack incluye audio Dolby Atmos®, que traslada a los televidentes de un momento ordinario a una experiencia extraordinaria al hacer que el sonido fluya alrededor de ellos. Los espectadores sentirán que forman parte de la acción cuando los sonidos de la gente, los lugares, las cosas y la música cobren vida con un realismo que te dejará sin respiración y que se moverá por el espacio.

Los 4K Ultra HD Combo Pack, Blu-ray Combo Pack y DVD de Knives Out estarán disponibles por el precio sugerido de venta de $42.99, $39.99 y $29.95, respectivamente.

CONTENIDO ESPECIAL DEL 4K UHD / BLU-RAY / DVD / DIGITAL

· Audiocomentarios del escritor y director Rian Johnson, del director de fotografía Steve Yedlin y del actor Noah Segan

· Comentarios para Cine de Rian Johnson

· Escena Eliminada: “Bicycling Accident” (con audiocomentarios opcionales de Rian Johnson)

· Escena Eliminada: “Don’t Do Anything Rash” (con audiocomentarios opcionales de Rian Johnson)

· Documental de ocho partes “Making a Murder”

· Reportaje “Rian Johnson: Planning the Perfect Murder”

· Preguntas & Respuestas con el Guionista-Director y el Reparto

· Galería sobre el Tráiler

· Comerciales Virales “Meet the Thrombeys”

