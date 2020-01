Camila Cabello emociona a su padre hasta las lágrimas en los Grammy

Los Ángeles (EE.UU.), 26 ene. (EFE).- La cubanoestadounidense Camila Cabello subió esta noche al escenario de los Grammy para interpretar su balada “First Man” (primer hombre), con una emocionante actuación en la que cantó frente a su padre, quien sentado en la primera fila se emocionó hasta las lágrimas.

Con la canción, Cabello protagonizó uno de los momentos más emotivos de la ceremonia, a la que acudió acompañada de su padre Alejandro, con quien posó en la alfombra roja ante los fotógrafos fundiéndose en un abrazo familiar.

Varios comentarios en redes sociales relacionaron el momento que padre e hija compartieron emocionados en el Staples Center de Los Ángeles (EE.UU.) con la trágica muerte del deportista Kobe Bryant y su hija, a bordo de un helicóptero apenas a unos kilómetros de distancia de la sede del evento.

“Me estás mirando mientras caminas por el pasillo. Con lágrimas en los ojos, tal vez él me merece. Ni siquiera sabes cuánto significa para mí, que fuiste el primer hombre que realmente me amó, que realmente me ama”, cantó Cabello, tras bajar las escaleras del escenario para acercarse a la butaca de su padre.

La actuación de la cantante se mantuvo minimalista, con una proyección de imágenes de su infancia y un piano, muy diferente de la presentación de la ceremonia el año pasado.

En la pasada edición, Cabello fue la responsable de abrir la ceremonia con una colorida actuación en la que homenajeó a sus raíces latinas y se acompañó de Ricky Martin.

La artista está nominada en esta edición junto a Shawn Mendes a mejor dueto pop por “Señorita”.

El pasado diciembre Cabello lanzó su nuevo disco, que lleva por título “Romance”, su segundo trabajo en solitario tras su debut “Camila” (2018), con el que comenzó su carrera al margen del grupo Fifth Harmony y que incluía el éxito “Havana”.

La 62 edición de los Grammy se celebra esta noche en Los Ángeles con Billie Eilish (“When We Fall Asleep, Where Do We Go?”); Lana del Rey (“Norman Fucking Rockwell!”); Ariana Grande (“thank u, next”); Bon Iver (“I,I”), H.E.R. (“I Used to Know Her”); Lil Nas X (“7”); Lizzo (“Cuz I Love You”) y Vampire Weekend (“Father of the Bride”) como nominados en la categoría de álbum del año.