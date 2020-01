Arrestan a líderes religiosos por fraude migratorio y desvío de donaciones

Los Ángeles, 30 ene. (EFE News).- Líderes de una iglesia cristiana tendrán este jueves su primera comparecencia judicial tras ser arrestados por presunto fraude migratorio y como resultado de un operativo conjunto entre agencias federales de California y Virginia.

Marissa Dueñas, de 41 años; Guia Cabactulan, de 59; y Amanda Estopare, de 48, líderes de la iglesia cristiana The Kingdom of Jesus Christ, The Name Above Every Name (KOJC), con sede en Filipinas, fueron arrestados el miércoles acusados de traer al país miembros de la congregación para obligarlos a casarse, tener estatus legal y trabajar recaudando fondos que finalmente fueron desviados.

Los tres miembros de la iglesia están acusados de obtener visas para los miembros de la congregación bajo la excusa, por ejemplo, de que actuarían en eventos musicales pero cuando los fieles llegaban a Estados Unidos les exigían que entregaran sus pasaportes y trabajaran largas horas recaudando fondos.

Los migrantes eran llamados “trabajadores milagrosos” que solicitaron donaciones para Children’s Joy Foundation USA (CJF) argumentando que los fondos ayudarían a niños pobres en Filipinas.

El Departamento de Justicia (DOJ) alega que “la mayor parte o la totalidad del dinero recaudado se utilizó para financiar las operaciones de la iglesia y el lujoso estilo de vida” de su líder.

La acusación asegura que los migrantes eran obligados a casarse con otros miembros que eran ciudadanos estadounidenses. En los últimos 20 años, según el escrito judicial, hubo 82 matrimonios que involucraron a los administradores de esta iglesia.

De acuerdo a la Fiscalía, Cabactulan es el principal funcionario de la congregación en Estados Unidos y quién mantenía comunicación directa con el liderazgo en Filipinas, mientras que Dueñas presuntamente se encargó del manejo de los documentos de inmigración fraudulentos y se aseguró de retener los pasaportes de los trabajadores cuando estos ingresaban al país.

Cabactulan y Dueñas fueron arrestados en Los Ángeles y se presentaran hoy en un tribunal federal en Los Ángeles.

Estopare, quien manejó la parte financiera de la iglesia, incluida la aplicación de cuotas de recaudación de fondos de los migrantes, fue detenida en Virginia y se presentará en corte el lunes, dijeron fuentes del DOJ a Efe.

Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI) allanaron al menos cuatro oficinas y sedes de la iglesia en el sur de California y también se realizaron búsquedas en Hawai.

Esta no es la única iglesia de Los Ángeles que está en la mira de las autoridades. En junio pasado, el líder espiritual de la Iglesia la Luz del Mundo, Naasón Joaquín García, fue arrestado tras ser acusado de cerca de 30 delitos sexuales.

García, de 51 años, se encuentra detenido sin derecho a fianza esperando su juicio.