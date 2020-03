Tengo que estar en casa por el coronavirus, ¿me pagarán mi salario?

Nueva York, 12 mar (KHN vía EFE).- A medida que el nuevo coronavirus continúa propagándose por todo el país, para muchos trabajadores enfermarse es solo una parte del problema. ¿Qué pasa con sus salarios si están enfermos o tienen que estar en cuarentena?

Los demócratas del Congreso están presionando por una legislación que garantice un permiso remunerado para aquellos que no reciben compensación mientras están sin trabajo debido a enfermedades, cuarentena o necesidades familiares como resultado del brote de coronavirus.

Los republicanos y miembros de la Administración Trump han dicho que también están abiertos a esta propuesta.

Se espera una votación en la Cámara sobre la legislación hoy jueves 12 de marzo, pero no está claro si el Congreso podría llegar a un acuerdo sobre este proyecto de ley antes de que los representantes comiencen su receso de 14 días al final de esta semana.

Actualmente, diez estados y el Distrito de Columbia tienen leyes que requieren algunos permisos por enfermedad pagas, de acuerdo con la National Partnership for Women & Families. Además, casi dos docenas de condados y ciudades han aprobado leyes de licencia por enfermedad.

Si te preguntas qué protección financiera tienes, las siguientes son respuestas a algunas preguntas frecuentes.

¿Qué sucede si estoy en cuarentena durante 14 días, pero no tengo ningún síntoma de la enfermedad o si mi oficina está cerrada debido al virus? ¿Me seguirán pagando?

Las personas no tienen automáticamente derecho a ningún beneficio si han sido puestas en cuarentena, dijo Carol Harnett, consultora de salud y discapacidad en el área de Raleigh-Durham, en Carolina del Norte. Tu licencia paga dependerá de los beneficios que ofrece tu empresa, así como de los beneficios que requieran las leyes locales o estatales.

Los beneficios que te correspondan también dependerán de si te pusieron en cuarentena porque en realidad estás enfermo con COVID-19, la enfermedad causada por el nuevo coronavirus, o si estás fuera de servicio como medida preventiva porque has estado expuesto a alguien enfermo.

Ya sea que estés enfermo o no, la mayoría de los empleadores considerarían estar en cuarentena como una licencia por enfermedad remunerada, explicó Rich Fuerstenberg, socio principal de la consultora de beneficios Mercer. Sin embargo, tu compañía puede ofrecer otros beneficios pagos como licencia de emergencia, vacaciones o un beneficio de tiempo libre pago.

A menos que tengas síntomas y hayas dado positivo para el coronavirus, generalmente no serás elegible para la cobertura de discapacidad a corto plazo que se aplica a los empleados que están sin trabajar por una enfermedad o lesión no relacionada con el trabajo, después de una o dos semanas de espera.

“Para los beneficios por discapacidad, no debes poder hacer su trabajo”, dijo Harnett. “Hay muchas personas que están en tratamiento por cáncer o dolor de espalda y que están trabajando. Si puedes cumplir con las responsabilidades esenciales de tu trabajo, no eres elegible para los beneficios por discapacidad”.

Pero hay algunas excepciones. California, por ejemplo, está permitiendo que las personas que tienen el coronavirus o que hayan estado expuestas tengan cobertura a través del programa de seguro de discapacidad estatal.

Sin embargo, si estás en cuarentena y puedes trabajar de forma remota, aún puedes recibir tu salario regular. Varias compañías han estado alentando a sus empleados a hacer precisamente eso, incluidas Amazon, Facebook, Google y Microsoft, en California y Seattle.

Si, por ejemplo, tu lugar de trabajo está cerrado debido al virus o no puedes ir a trabajar porque el transporte público no está funcionando algunos empleadores dicen que continuarían pagando a los trabajadores.

Casi la mitad de los 52 empleadores que respondieron a una pregunta de Mercer en el sitio web de la compañía dijeron que pagarían al menos a algunos de sus empleados que no podían trabajar debido a circunstancias fuera de su control.

¿Qué sucede si las escuelas de mis hijos están cerradas debido al virus y no encuentro cuidado infantil, o si tengo que quedarme en casa para ayudar a mis padres mayores? ¿Mi empleador me seguirá pagando?

De los estados que han aprobado leyes por días de enfermedad, media docena requieren que algunos empleadores compensen a los trabajadores por al menos un tiempo durante emergencias de salud pública, incluida la cobertura si la escuela está cerrada, dijo Jessica Mason, analista senior de National Partnership for Women & Families.

Estos estados son Arizona, Nueva Jersey, Oregón, Rhode Island, Vermont y Washington. Algunas ciudades y municipios también lo requieren, agregó.

Si tus hijos o tus padres están enfermos, la Ley Federal de Licencia Médica y Familiar requiere que las empresas con 50 o más empleados brinden a los trabajadores elegibles hasta 12 semanas de descanso para que cuiden de sí mismos o de sus familiares con problemas de salud graves. Pero ese permiso no es pago.

Mientras tanto, ocho estados y el Distrito de Columbia tienen leyes de licencia médica y familiar que son similares a la ley federal, pero requieren que los empleadores paguen a los trabajadores hasta cierto punto si toman tiempo libre por estas razones, según la National Partnership.

“El coronavirus realmente expone las brechas que tenemos en el sistema de salud pública, incluida la falta real de reglas en el lugar de trabajo para cubrir este tipo de contingencias”, dijo Mason.

¿Qué pasa si estoy expuesto al virus en el trabajo?

Si las personas contraen una enfermedad o lesión relacionada con el trabajo, el seguro de compensación para trabajadores puede pagar la atención médica y rehabilitación, y cubrir los salarios perdidos.

Pero las personas generalmente tienen dificultades para demostrar que contrajeron un virus en el trabajo, dijo Harnett. ¿Quién no puede decir que la transmisión ocurrió en el supermercado o en el aeropuerto al regresar a casa de un viaje familiar?

Harnett dijo que, en algunos casos, trabajadores de salud reciben esta compensación después de contraer la influenza en el trabajo.

Por lo tanto, es posible que los trabajadores de hogares de adultos mayores u hospitales, que están en la primera línea tratando a personas diagnosticadas con COVID-19, también puedan presentar un argumento creíble de que la infección ocurrió en el lugar de trabajo.

Los trabajadores cuyos empleadores no ofrecen seguro médico o que tienen planes con altos deducibles podrían estar en mejor posición si se determina que su enfermedad está relacionada con el trabajo. El seguro de compensación para trabajadores paga el 100% de los costos médicos.

Un posible punto conflictivo: algunos estados tienen reglas que prohíben que cualquiera obtenga compensación de los trabajadores por una infección viral, dijo Fuerstenberg.

Mi empleador no ofrece licencia por enfermedad ni licencia remunerada. No creo que pueda tomarme un descanso, incluso si me siento enfermo. ¿Cuáles son mis opciones?

Estás en una situación muy difícil. En ausencia de normas estatales o municipales que requieran licencia paga o de una nueva legislación a nivel federal, tu empleador no está obligado a pagarte si no haces el trabajo para el cual te contrataron.

Eso puede ser devastador, especialmente para los trabajadores con salarios más bajos, enfatizó Terri Rhodes, primera ejecutiva (CEO) de la Coalición de Empleadores de Gestión de Discapacidad. “Es posible que no puedan pagar el alquiler o poner comida en la mesa”.

A menudo los que ganan menos son los más afectados por las políticas irregulares de licencia por enfermedad.

Según el Departamento de Trabajo, solo el 47 % de los trabajadores cuyos salarios se encuentran en el nivel más bajo tienen acceso a licencia por enfermedad paga, mientras que el porcentaje sube a 90 % entre los trabajadores en el nivel de salarios superior.

Algunas compañías han anunciado cambios en sus políticas de vacaciones pagas en los últimos días.

Darden Restaurants, la compañía propietaria de Olive Garden y Longhorn Steakhouse, anunció el martes 10 que comenzó a proporcionar licencia por enfermedad paga a unos 180.000 trabajadores por hora.

Trader Joe’s está alentando a los trabajadores a quedarse en casa si se sienten enfermos, según informes de prensa, y promete pagarles por el tiempo perdido.

Tales cambios podrían ser cruciales para controlar la propagación del virus.

“Los trabajadores minoristas y de restaurantes serán uno de nuestros mayores puntos de transmisión porque van a ir a trabajar, especialmente si no tienen síntomas”, dijo Harnett. “Y van a manipular la comida y estarán cara a cara con la gente”.

Por Michelle Andrews

Esta información fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Ia Kaiser Family Foundation no relacionado con Kaiser Permanente).