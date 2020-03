Para frenar al coronavirus, distancia, cambio de hábitos y conciencia social

Washington, 17 mar (KHN vía EFE).- A medida que aumenta el número de casos de coronavirus en los Estados Unidos escuchamos mucho sobre cómo el distanciamiento social, la auto-supervisión e incluso la cuarentena juegan un papel en los esfuerzos de contención.

Pero, ¿qué significan esos términos y cuándo aplican? Aquí hay una guía rápida de lo que necesitas saber.

¿POR QUÉ ESTÁ PASANDO TODO ESTO?

En el país, las pruebas para diagnosticar COVID-19 fueron apareciendo despacio, lo que limitó los esfuerzos para aislar a las personas con la enfermedad. Ahora, los expertos en salud pública dicen que el objetivo más importante es reducir la propagación del coronavirus para que la cantidad de personas que requieran atención médica no abrume a los hospitales.

De acuerdo a la evidencia de países en donde el brote lleva más tiempo, la mayoría de las personas que contraen este virus tendrán casos leves. Aun así, los datos del exterior indican que del 10 % al 20 % podría desarrollar una condición más grave.

Eso significa que si decenas de millones de estadounidenses contraen COVID-19, potencialmente cientos de miles podrían necesitar atención hospitalaria.

Nadie quiere que eso suceda.

“Eso podría estresar el sistema de salud. Estamos tratando de evitar ser como Italia”, dijo Joshua Sharfstein, vicedecano de Práctica de Salud Pública y Participación de la Comunidad en la Escuela de Salud Pública Bloomberg de la Universidad Johns Hopkins, en Baltimore, en el estado de Maryland.

En Italia, el número de casos se disparó rápidamente desde unas pocas semanas atrás a casi 28.000 casos y más de 2.100 muertes hasta el lunes 16 de marzo por la tarde. La rápida escalada puede atribuirse en parte a las pruebas agresivas, pero los hospitales en el norte del país se están quedando sin camas en las unidades de cuidados intensivos.

¿CUÁL ES LA DIFERENCIA ENTRE LA AUTO-CUARENTENA Y EL AUTO-SUPERVISIÓN?

Ambas estrategias tienen como objetivo mantener a las personas que han estado expuestas, o podrían haber estado expuestas, lejos de los demás lo más posible durante cierto período de tiempo. Generalmente son unos 14 días, considerando el período de incubación de COVID-19, aunque los síntomas pueden aparecer pocos días después del contagio.

Según los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC), la auto-supervisión podría incluir tomarse regularmente la temperatura y estar atento a signos de una enfermedad respiratoria, como fiebre, tos o falta de aliento. También implica limitar la interacción con los demás.

Por ejemplo, digamos que fuiste a una gran conferencia donde luego se descubrió que alguien dio positivo para coronavirus. “Estabas en la audiencia. Aunque no se considera que eres una persona de riesgo, puedes querer auto-controlarte”, dijo el doctor Marcus Plescia, director médico de la Association of State and Territorial Health Officials.

“Pero si tuviste una larga conversación (con esa persona) o esa persona tosió o estornudó cerca tuyo, eso es diferente”, agregó. “Deberías ponerte en auto-cuarentena”.

El primer ministro canadiense, Justin Trudeau, por ejemplo, está en cuarentena porque su esposa dio positivo para el virus después de regresar de un viaje a Gran Bretaña.

Poner en cuarentena significa quedarse en casa y lejos de otras personas tanto como sea posible durante ese período de 14 días. Las personas en esta circunstancia que no viven solas deben hacer todo lo posible para estar en su habitación o encontrar un área separada en su hogar, y no salir de compras, a comer afuera o socializar.

“No dormir en la misma habitación (con otros miembros de la familia) y, si se puede, usar un baño separado”, dijo el doctor Georges Benjamin, director ejecutivo de la American Association of Public Health. “Y los platos deben lavarse inmediatamente”.

Si estás bajo cuarentena debido a una posible exposición, y desarrollas síntomas, llama a tu médico, hospital o departamento de salud pública local para averiguar qué hacer.

Algunas aseguradoras y sistemas de hospitales tienen programas de evaluación en línea o por teléfono. Para casos leves, los médicos pueden indicarte que te quedes en casa y trates de bajar la fiebre con medicamentos de venta libre y otros tratamientos. A las personas con síntomas más graves y los que están en grupos de riesgo se les indica en dónde buscar atención médica.

A medida que los kits de pruebas estén más disponibles, también pueden indicarte el lugar para hacer una prueba.

¿QUÉ SIGNIFICA AISLAMIENTO?

Un diagnóstico de COVID-19 desencadena el aislamiento.

“El aislamiento es cuando estás enfermo, ya sea en casa o en el hospital”, dijo Benjamin. “Las precauciones para enfermedades infecciosas son mucho más rígidas que en la cuarentena”.

El personal médico, por ejemplo, usa un equipo protector especial. Además, se le pedirá a la persona aislada que use una máscara al salir de su habitación o al viajar de su hogar a un centro médico, para tratar de evitar la propagación de gotas que puedan contener el virus.

¿QUÉ ES UNA CUARENTENA?

Esto es cuando, según la ley estatal o federal, personas o grupos deben quedarse en un lugar, sin poder salir. Ejemplos recientes incluyen cruceros en los que los pasajeros se enfermaron con COVID-19 y luego se les exigió permanecer en bases militares durante 14 días para ver si desarrollaban la enfermedad.

Estados Unidos no ha cerrado áreas enteras, como pueblos o ciudades, desde la gripe española de 1918-19. Pero el gobierno federal y los estados tienen el poder para hacerlo.

En New Rochelle, en el estado de Nueva York, oficiales han establecido una “zona de contención” debido a la gran cantidad de casos de COVID-19 en esa área. La escuela y los lugares de culto están cerrados y están prohibidas las grandes reuniones. Pero no se considera una cuarentena porque las personas pueden ir y venir.

OK, NO ESTOY ENFERMO NI EXPUESTO. ¿QUÉ MÁS PUEDO HACER? ¿QUÉ ES EL DISTANCIAMIENTO SOCIAL?

Esta es una categoría amplia. Significa no estrechar las manos, pararse a varios pies de otras personas y evitar las multitudes. Y, lo más importante, quedarse en casa si se está enfermo.

Las empresas lo hacen cuando les piden a los empleados que trabajen desde casa. El gobierno lo está haciendo al cerrar escuelas. Lo estamos viendo en el mundo del deporte, con juegos sin espectadores o el aplazamiento de eventos deportivos. Los museos y teatros en donde se reúnen grandes grupos de personas están cerrando. También restaurantes y gimnasios.

Significa tratar de encontrar el vagón de tren menos concurrido o posiblemente conducir en lugar de tomar el transporte público.

“Se trata de un balance, cuán estrechamente interactúas con las personas en la vida cotidiana”, dijo Christopher Mores, profesor del departamento de salud global en la Universidad George Washington. “Aumentar distancias. No apretones de manos. La idea es tratar de capacitar a las personas para cortar las líneas de transmisión”.

¿POR QUÉ DEBERÍA IMPORTARME SI NO CREO QUE ME ENFERME MUCHO?

La salud pública tiene que ver con el público. El riesgo individual puede ser bajo. Y, por lo tanto, el inconveniente de algunas de estas medidas puede parecer elevado. Pero tomar medidas como estas beneficiará a la población en general, dijo Sharfstein.

“Una persona que no se enferma gravemente podría transmitir la infección a otros, incluidos padres, vecinos, personas en el autobús”, señaló.

Algunas de esas personas, a su vez, pueden terminar en el hospital. Una oleada de pacientes con el virus podría llenar las camas que también necesitan una amplia gama de personas, como pacientes con cáncer, recién nacidos o víctimas de accidentes de autos.

“Esta es una condición que puede no representar una amenaza para el individuo, sino una amenaza para la comunidad”, advirtió Sharfstein.

Por Julie Appleby

(Esta información fue producida por Kaiser Health News, un programa editorialmente independiente de Ia Kaiser Family Foundation no relacionado con Kaiser Permanente).

Versión original en inglés: https://bit.ly/2TXMaS8