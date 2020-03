Los Ángeles anuncia moratoria de seis meses para pagar renta por coronavirus

Los Ángeles, 23 mar (EFE).– El alcalde de Los Ángeles, Eric Garcetti, anunció este lunes una moratoria de seis meses para inquilinos de vivienda protegida que no puedan pagar el alquiler por culpa de la propagación del coronavirus.

“Si no puedes pagar el alquiler como resultado directo de esta emergencia, no puedes ser desalojado (…). Esto no significa que ya esté solucionado, sino que tendrás que pagarlo en seis meses”, dijo Garcetti en una rueda de prensa retransmitida en línea para evitar el contacto de los periodistas.

Para ello, Garcetti prohibió la ley estatal Ellis, que permite a los propietarios tener el derecho de desalojar a los inquilinos para “cerrar el negocio”.

El Concejo de Los Ángeles debatirá este martes una ley que ampliaría la moratoria a todos los alquileres de la ciudad, una petición de diversas organizaciones, según medios locales.

En la conferencia, Garcetti también ordenó que los bares y restaurantes de la ciudad podrán entregar bebidas alcohólicas a sus clientes a partir de mañana.

“Continuaré haciendo todo lo que esté en mi poder local para apoyar a las empresas locales y asegurarme de que los angelinos se queden en casa”, apuntó Garcetti al respecto.

Las autoridades del condado de Los Ángeles confirmaron 128 nuevos casos y dos muertes más este lunes, elevando el número total de fallecidos a siete y el de casos a 536.

De las dos nuevas muertes, uno era un hombre de 60 años de Glendale, un suburbio de Los Ángeles, que tenía problemas de salud subyacentes; y el otro tenía entre 30 y 50 años, aunque no se han revelado más detalles hasta el momento.

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), la pandemia de COVID-19 ha provocado ya 332.935 contagiados y 14.510 muertos en 190 países, de los que 33.404 infectados y 400 fallecidos se localizan en EE.UU., aunque los medios locales apuntan a que la cifra llega ya a las 500 víctimas mortales.