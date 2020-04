Seamos parte de la solución

Diálogo

David Figueroa O.

Cuando nos es anunciado el aislamiento preventivo y la cuarentena obligada en todos los sectores no indispensables para hacerle frente al Covid-19, prácticamente nos están pidiendo parar para ‘no ser parte del problema’, pero hay quienes van más allá y con férrea voluntad buscan ‘ser parte de la solución’.

La actual pandemia nos ha tomado por sorpresa y en el mundo entero ha sido prácticamente inevitable que los medios de comunicación estén inundados del número de contagios, de muertes y medidas de prevención; Covid 19 ha logrado cerrar fronteras, paralizar la economía y alterar nuestra rutina.

Y en medio de todo esto surgen destellos de luz y la esperanza de que pasada la crisis de salud, encontraremos mucho más que malas noticias.

Por ejemplo, el grupo de jóvenes sonorenses en Hermosillo que ya se ha dado a conocer en redes sociales como “Resistencia TMX”, quienes en una carrera contra el tiempo buscan replicar de manera masiva un tipo de respiradores autónomos basados en un sistema específico pero a menor costo.

Hoy se sabe que estos jóvenes sonorenses se unieron al esfuerzo de “Resistencia Team” de España, diseñadores de los primeros respiradores autónomos quienes en su cuenta de twitter @ReesistenciaT publicaron “Qué duro se está haciendo, pero qué lejos estamos llegando”.

En México “Resistencia TMX” anunció que tres grandes empresas mexicanas que solidariamente están ofreciendo ya apoyo en logística, proveduría de partes, pero esto apenas comienza, se requerirá una fuerte inversión para la réplica masiva una vez que se alcance el objetivo.

Es verdaderamente imposible mantenerse indiferente a este tipo de voluntades que traspasan fronteras, y cuando se trata de hombres y mujeres de entre los 20 y 30 años no se puede pensar en otra cosa que en un futuro mejor.

El caso del maestro e ingeniero industrial de la Universidad de Sonora, Gustavo Ozuna, es otro gran ejemplo de que se puede poner la experiencia, habilidades y conocimiento al servicio del país en un momento crítico como el que pasamos.

Al darse cuenta de la vulnerabilidad del sector salud en Sonora a falta de respiradores, también ideó la forma de fabricar un respirador mecánico y en las últimas dos semanas ha logrado un avance significativo de investigación y apoyos diversos a nivel nacional para construirlos.

Es decir, cada quien desde su espacio y con las herramientas posibles podemos cooperar no sólo a ‘no ser parte del problema’ al quedarnos en casa, sino buscar cómo colaborar en este esfuerzo pues sin duda la parte oficial o del gobierno puede no ser suficiente como hemos visto en otros países.

Los momentos dificultad siempre traen grandes oportunidades y ojalá en el mediano plazo veamos a estos voluntarios hermosillenses y sonorenses triunfando profesionalmente, siendo ejemplo de voluntad y entusiasmo en medio de la tormenta.

Y después de la pandemia habrá mucho más que una crisis económica más aguda que la que estamos acostumbrados (sin duda habremos de enfrentarla), habrá un mundo distinto y también líderes emergentes en muchos sectores.

El mundo entero deberá implementar políticas públicas preventivas atendiendo la estadística que según expertos indican que las pandemias siempre han sido probables, incluyendo pandemias globales, pues históricamente una pandemia ha ocurrido cada 10 a 50 años durante los últimos siglos. A partir de Covid-19 el tema no es si surge una pandemia, sino cuándo y cómo nos anticiparemos a ello.

Mientras tanto conocer de esfuerzos como los aquí descritos es un motor que nos ayuda a sobrellevar la cuarentena de una manera positiva.

Estos jóvenes sonorenses nos habrán dejado una importante lección y entonces será el momento de salir a mostrar solidaridad, unidad, empatía con el más afectado. No todo lo que viene es malo, habrá muchas cosas buenas de las cuales afianzarnos con firmeza para remar contra corriente, pero juntos.

Felicidades a las y los responsables de estos ejemplos de fortaleza y acción, a sus familias y a quienes con su granito de arena los apoyan para lograr de estos proyectos una historia de éxito.

Agradezco sus comentarios y retroalimentación a través del correo electrónico davidfigueroao@me.com; y en redes sociales: Twitter @DavidFigueroaO /Fb David Figueroa O.

Reseña: David Figueroa Ortega es empresario, Ex Cónsul de México en Los Ángeles y San José California; Ex Diputado Federal; Ex Alcalde de Agua Prieta; Ex Dirigente del PAN en Sonora.