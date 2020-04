Empleados de supermercados afectados por COVID-19: Nunca pensaron en nosotros

Los Ángeles (EEUU), 28 abr (EFE).- “A la compañía lo que más le interesaba eran las ventas, nunca pensaron en los empleados”, dice resignada Ángela Pérez, una mexicana que cayó enferma de COVID-19 tras haber trabajado once días seguidos en un supermercado de Los Ángeles (California) sin las medidas de protección oportunas.

En una entrevista telefónica con Efe, Pérez, de 47 años y que ha trabajado durante 15 en la cadena de supermercados Food 4 Less, critica que la empresa no protegiera a sus empleados, expuestos al público a lo largo de toda su jornada laboral, durante las dos primeras semanas de la pandemia en EE.UU.

En ese periodo, la tienda en la que trabaja estuvo “más ocupada que en Navidad y en los festivos” porque la compañía no limitó la entrada de clientes a este establecimiento situado en Arlington Heights, uno de los barrios humildes de la ciudad angelina.

“Me sentía muy cansada, tenía mucha presión en mi pecho, mucho dolor de cabeza… Me entraban escalofríos, se iban, y al momento volvían. Pensaba que era porque llevaba once días seguidos trabajando”, relata desde su casa Pérez, cuya máxima preocupación ahora es no contagiar a sus hijos pequeños.

Ella es una de los cien trabajadores de supermercados afectados por el COVID-19 en la zona de Los Ángeles, según el recuento del Sindicato de Trabajadores Unidos de la Industria de Alimentos y el Comercio (UCFCW, en sus siglas en inglés).

Para protestar ante esta situación, varias decenas de coches acudieron este martes al estacionamiento del supermercado tocando el claxon y con pancartas pidiendo “mayor protección para los empleados” y “respeto por la vida de la gente morena”, en alusión a la comunidad hispana.

La secretaria y tesorera de UCFCW, Kathy Finn, una de las líderes de las protestas, pide a la empresa propietaria de Food 4 Less, Kroger, que consiga pruebas de coronavirus para monitorear a sus empleados con el objetivo de aminorar el riesgo de contagio.

En su opinión, Kroger debe cumplir de manera “total” con las nuevas regulaciones a nivel estatal y del condado para proteger la salud de los trabajadores de supermercados, de lo clientes y del público en general.

Además, recuerda a los ciudadanos la importancia de llevar máscaras en lugares como los supermercados, puntos de mayor aglomeración de personas durante la pandemia del coronavirus.

A estas demandas se suma Delia Montiel, una cajera mexicana compañera de Pérez en el mismo establecimiento.

“Lo principal que pido a la empresa es que guarde el límite de personas dentro de la tienda par poder respetar el distanciamiento social y la desinfección de los productos”, señala Montiel antes de entrar a su turno, que empieza este martes a las 10:30 hora local.

Esa fue precisamente la reclamación hace unas semanas de Pérez, ahora enferma.

“Había demasiada gente en la tienda; yo alerté de eso, pero fueron mensajes ignorados”, lamenta.

Pese a que era obvio, la cajera no quiso insistir en sus peticiones por miedo a “represalias” por parte de la empresa. “Cuando reportamos algo, te cambian el horario, te ponen en el turno de noche”.

“Yo, que llevo tantos años trabajando aquí, pensé: mejor me quedo callada y no digo nada más”, agrega Pérez, una del centenar de trabajadores del mismo sindicato enfermos por COVID-19.

