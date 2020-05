El New York Times se hace con tres premios Pulitzer

Nueva York, 4 may (EFE).- El reputado diario The New York Times fue galardonado este lunes con tres premios Pulitzer, entre ellos en la categoría de Periodismo Internacional por la información publicada sobre el “depredador” régimen del presidente ruso, Vladimir Putin.

En un anuncio retransmitido online, la directora del premio, Dana Canedy, también reveló premios al medio neoyorquino en la categoría de Reportaje de Investigación, por su trabajo en torno a la presión ejercida sobre la industria del taxi en Nueva York, y en la sección de Comentario, por sus esfuerzos por adentrarse en la esclavitud de EE.UU. en sus primeros años.

En esta ocasión, el premio más destacado, el de Servicio Público, se lo llevó la agencia de noticias Propublica, por un reportaje que desveló la falta de presencia policial en la Alaska rural.