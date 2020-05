Festejos del Cinco de Mayo se vuelcan en ayuda a latinos afectados por COVID

Los Ángeles, 5 may (EFE).- Pese a que las celebraciones del Cinco de Mayo se vieron aguadas por la pandemia del coronavirus, este 2020 el feriado mexicano más celebrado en Estados Unidos fue aprovechado para ayudar a los latinos golpeados por la enfermedad.

Aunque casi una treintena de estados han iniciado a levantar ciertas restricciones a negocios no esenciales, las nuevas pautas dejaron a una gran cantidad de entusiastas estadounidenses, méxico-americanos y latinos con las ganas de celebrar la fiesta, que honra la victoria mexicana sobre los franceses en la batalla de Puebla el 5 de mayo de 1862.

“Este año va a ser muy diferente. La gente no podrá llegar a escuchar nuestra música, probar nuestra comida y aprender de nuestras tradiciones y raíces, no habrá fiesta”, dijo a Efe Vicente Ortiz, propietario de la cadena de restaurantes mexicanos Don Chente en Los Ángeles.

Hasta el año pasado, el Cinco de Mayo representaba uno de los días más importantes para los restaurantes mexicanos en el país.

Un ejemplo del éxito de la celebración es el consumo de aguacates, y cerca de 81 millones de estos frutos se utilizan en esta fecha, según datos proporcionados por The California Avocado Commission.

APOYO A LOS EMPLEADOS DE LOS RESTAURANTES

Ante el nuevo panorama, el capítulo para el noreste de Estados Unidos de la Cámara de Comercio México-Estados Unidos, con sede en Nueva York, lanzó una campaña que se extenderá hasta el próximo 9 de mayo para animar a comprar comida en los restaurantes mexicanos.

Alejandro Román, director ejecutivo de la Cámara, explicó a Efe que la iniciativa busca un incremento en las ventas de estos negocios, promoviendo además que hagan donaciones a los fondos que tienen algunos en apoyo a los empleados de los restaurantes afectados por el recorte de horas y la ausencia de propinas.

UNA FIESTA PARA LOS MÁS NECESITADOS

Para Ortiz, el festejo del Cinco de Mayo de este 2020 debe ir más allá, por lo que este martes se reparten cientos de despensas y más de 1.000 comidas a familias latinas de Los Ángeles afectadas por la pandemia.

“Hay que regresar a la comunidad que por tantos años nos ha ayudado a posicionar nuestra cultura mexicana y migrante en tierras estadounidenses”, aseguró Ortiz, oriundo de Jalisco, y que lleva 35 años en el negocio de los restaurantes en California.

SALSA PARA CINCO

Esta festividad también sirvió de inspiración para que la organización Unidos US lanzara el evento de recaudación “Salsa para Cinco”, una clase de salsa en línea dirigida por actor y concursante de “Dancing with the Stars” Mario López y su esposa Courtney.

“El mundo entero siente la necesidad de tener momentos de alivio y disfrutar los pequeños momentos que nos brindan felicidad durante un periodo tan duro,” dijo López en un comunicado.

La compañía Tostitos aportará 100.000 dólares como arranque de la recaudación y por cada persona que se una a la transmisión directa la marca donará 5 dólares adicionales.

Los fondos recolectados serán repartidos entre latinos afectados por la pandemia asegura UnidosUS.

Según la organización, la mitad de los latinos (49%), en comparación con un tercio de los adultos estadounidenses (33%), han sufrido recortes de sueldo o han perdido su empleo debido a COVID-19.

Dos tercios de los latinos (68 %), en comparación con la mitad de la población general (47%), comentan que el COVID-19 es una gran amenaza para su salud y finanzas.

CINCO DE MAYO TAN AMERICANO COMO MEXICANO

El profesor de la Universidad de California Los Ángeles David Hayes- Bautista señala que la celebración del Cinco de Mayo en Estados Unidos data desde la misma época en que se ganó la Batalla de Puebla cuando los mexicanos que vivían en California y Nevada festejaron la victoria.

“El Cinco de Mayo fue hecho en Estados Unidos por latinos que orgullosamente llevaban las banderas de los Estados Unidos y México para mostrar su apoyo tanto a la Unión como a sus valores y a la victoria mexicana sobre los franceses, que buscaban socavar esos valores”, señala el catedrático.

Decenas de desfiles por este Cinco de Mayo fueron cancelados alrededor del país, algunos como el que la ciudad de Riverside, en California, iba a celebrar en su edición número 113.

La tradición incluso llegó oficialmente a Casa Blanca. La fecha se celebra desde el 2001, cuando instauró el festejo el expresidente George W. Bush, quien fuera gobernador de Texas, un estado fronterizo con alta concentración de inmigrantes mexicanos.

Sin embargo, en 2017, en su primer año de Gobierno, el presidente Donald Trump no siguió con la celebración, lo que generó una oleada de críticas entre los mexico-estadounidenses.

GRANDES ARTISTAS CONVOCADOS

La fiesta también fue aprovechada por el Consejo de Federaciones Mexicanas (COFEM) y el Consejo binacional de Fuerza Migrante, quienes lanzan una campaña nacional para apoyar a migrantes mexicanos y latinos que fueron afectados por la crisis del COVID-19 y que no fueron incluidos en el plan de estímulo económico federal (CARES Act).

Los Tigres del Norte y el actor mexicano Luis Gerardo Méndez hacen parte de esta convocatoria.

A los festejos se suman Ana Barbara, Alejandro Sanz, J Balvin, Anitta, Nicky Jam, Carlos Vives, Gloria y Emilio Estefan, Sech, Kate del Castillo, Luis Fonsi, quienes entre otros artistas se reunirán en “Altísimo Live”, un evento de recaudación para ayudar a trabajadores agrícolas afectados por la pandemia.

“El Cinco de Mayo también se trata de celebrar las victorias de los migrantes, de los mexicanos, de los latinos, al poder sobrepasar los obstáculos del día a día, y esta batalla contra el coronavirus también la vamos a ganar, así lo vamos a hacer”, indicó Ortiz.