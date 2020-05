Perú defiende que cuarentena evitará más de 460.000 muertos en siete meses

Lima, 5 may (EFE).- El presidente de Perú, Martín Vizcarra, defendió este martes la cuarentena a nivel nacional dictada hace 51 días, que, consideró, ha impedido que el número de decesos por el COVID-19 vaya a superar los 460.000 muertos en el país en siete meses.

En su presentación ante la prensa para entregar el reporte del avance de la enfermedad, Vizcarra informó que los fallecidos por la pandemia han llegado a 1.444 en el país, cien más que ayer, pero que esta cifra dista mucho de la proyección inicial hecha por una investigación científica independiente hace dos meses.

Según esa investigación, la curva de contagios hubiera alcanzado su pico más alto en siete meses desde su inicio en marzo, y hubiera causado 463.643 muertos, si el Estado peruano no hubiera tomado ninguna medida para detener la enfermedad.

REDUCIR CONTAGIO A MENOS UNO

El mandatario dijo que a la llegada de la pandemia en Perú, en marzo pasado, cada enfermo contagiaba a tres, luego a dos con el confinamiento aplicado, pero “la idea es que sea a menos de uno”.

“Es el esfuerzo que tenemos que hacer, este esfuerzo no lo hemos concluido, tenemos que continuar en ese esfuerzo de lograr contener la epidemia”, expresó.

La cuarentena y toque de queda en el país concluye el próximo 10 de mayo, pero el Ejecutivo ha adelantado que algunas actividades productivas se reanudarán días antes para devolver los puestos de trabajo e ingresos a la población.

“En la medida que vamos llegando a tener una tasa de contagio menor a uno, vamos a poder a algunas actividades comenzar a iniciarlas para generar fuentes de trabajo que requiere toda la población”, afirmó Vizcarra.

POBLACIÓN AFLOJA CUARENTENA

El gobernante también comentó que hay circulación de gente en las calles, en algunas ciudades más que en otras, a pesar de que la cuarentena aún está vigente, lo cual atribuyó a la responsabilidad de cada ciudadano.

“Depende de nosotros para poder terminar este último tramo que nos falta para poder superar esta difícil enfermedad”, señaló.

“Ya no hay normalidad, es una nueva convivencia con esos parámetros que hemos dicho, no es que se levante el estado de emergencia y me quito la mascarilla”, dijo el jefe de Estado.

Vizcarra subrayó que “hasta que la pandemia sea derrotada con una cura o una vacuna, tenemos nosotros que combatir la enfermedad con distanciamiento social, prevención e higiene”.

MÁS CONTAGIOS

Al presentar las cifras actualizadas del coronavirus en Perú, Vizcarra recordó que dos regiones del país, Loreto y Lambayeque, están viviendo una situación especialmente difícil, lo que requiere la presencia permanente de los ministros en esas localidades.

El jefe de Estado informó que se ha superado las 400.000 personas muestreadas, con un promedio de 20.000 pruebas diarias, superando la meta inicial del ministerio de Salud.

De ese total, 51.189 pacientes han dado positivo al COVID-19 y 5.509 están hospitalizados, mientras que 709 están en las Unidades de Cuidados Intensivos (UCI) con ventilación mecánica.

El ministro de Salud, Víctor Zamora, señaló que esta semana se ampliará la disponibilidad a 1.000 camas en UCI, teniendo en cuenta que al inicio de la pandemia solo se contaba con 100 camas en cuidados intensivos.

“En algunas regiones estamos llegando al límite, por eso hemos llevado hospitales de emergencia, que se montan rápidamente”, añadió Vizcarra.

MEDIDAS A FAVOR DE PRESOS Y ESTUDIANTES

Asimismo, el presidente anunció la aprobación de un proyecto de ley para que el Poder Judicial otorgue facilidades para reducir la población penitenciaria en el país, pues el 30 %, unos 30.000 internos, no tiene sentencia firme.

La pandemia ha contagiado a más de 600 presos y ha provocado la muerte de al menos 30 en lo que va de la enfermedad en Perú.

Otro decreto de urgencia está referido al pago de pensiones en los colegios privados, dado que “en el corto y mediano plazo, las clases no pueden ser presenciales”, anotó.

“Había muchas quejas de los padres de familia respecto a que la educación privada es remota y que es menos costo. En consecuencia, debe haber una disminución en los costos, algunos lo han hecho, otros es casi imperceptible”, indicó el jefe de Estado.

Vizcarra planteó que los colegios presenten una justificación de su presupuesto a los padres de familia para que acuerden ese reajuste de pensiones y, por otro lado, dio la posibilidad de que se reabran las matrículas en las escuelas públicas para las familias que ya no puedan mantener a sus hijos en la educación privada.