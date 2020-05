Todos los electores de California podrán votar por correo en noviembre

Los Ángeles, 8 may (EFE).- Todos los votantes registrados de California recibirán una boleta para votar por correo en las elecciones del próximo noviembre, anunció este viernes el gobernador Gavin Newsom como parte de las medidas para tratar de contener la propagación del coronavirus en el estado.

Newsom firmó hoy una orden ejecutiva para garantizar que los californianos puedan ejercer su derecho al voto de manera segura y accesible durante las próximas elecciones presidenciales. “Ningún californiano debería verse obligado a arriesgar su salud para ejercer su derecho al voto”, advirtió el demócrata.

California se convierte así en el primer estado en la nación en tomar este paso.

El gobernador reconoció que las boletas electorales por correo no son una solución perfecta para todas las personas, y que espera que los expertos en salud pública y el secretario de Estado y la legislatura se asocien para para crear oportunidades de votación en persona más seguras para los californianos que no pueden votar por correo. Aclaró que la orden no elimina la votación en persona.

Los californianos que necesitan acceso a las oportunidades de votación en persona, incluidas las personas con discapacidades, las que hablan otros idiomas, los sintecho y otros, pueden acceder a las oportunidades de votación en persona, recalcó. “Todavía queremos tener la cantidad adecuada de sitios físicos para que las personas también voten”, zanjó el gobernador.

Por su parte el secretario de Estado de California, Alex Padilla, destacó que con esta medida California se convierte en el primer estado de la nación en responder a la pandemia de COVID-19 enviando una boleta a cada votante registrado.

“Enviar una boleta por correo a cada votante registrado es una política inteligente y absolutamente lo correcto durante esta pandemia”, enfatizó.

California, el estado con mayor población en el país, entró este viernes en la fase dos de contención del coronavirus permitiendo la reapertura de negocios no esenciales como librerías, tiendas de ropa, jugueterías y floristerías, entre otros.

Entre las nuevas reglas, el Gobierno estatal pide que los negocios desarrollen procedimientos de pago sin contacto, tengan desinfectante de manos disponible para empleados y clientes, se aseguren de que los trabajadores tengan equipo de protección adecuado y pidan a los empleados que entreguen los productos a los automóviles de los clientes cuando sea posible.

El estado se encamina a la reapertura total pero todo dependerá de las cifras de contagios y hospitalizaciones por COVID-19.