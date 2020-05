COVID -19 FELIZ DIA DE LA MADRE.

A mi manera

Juan Carlos Valderrama

Soy el COVID -19 su enemigo mortal y pongo en su conocimiento que no respeto edad, sexo, raza, condición social, educación, posición económica, política, trabajo, farándula, ni fechas importantes tales como: el día del trabajo, el día del niño y menos aún el día de la madre y he venido hasta aquí para que aprendas lo siguiente.

Que por el día del trabajo he puesto prácticamente en el mundo a millones de personas en el mundo en la calidad de desempleados temporales y a otros tanto les espera la condición de desempleados permanentes, tendrán que hacer uso del ingenio para renovar sus trabajo y reinventarse, porque algo tienen que hacer para sobrevivir.

Que muchos niños no pudieron celebrar el día internacional del niño como en años anteriores en los parques, con fiestas infantiles, en centros de recreación, estando hoy confinados a permanecer en casa.

Que trataré que no puedas celebrar una fecha tan importante como el Día de la Madre porque muchas veces no la valoraste en su real y verdadera dimensión, pretenderé que sientas un complejo de culpa dependiendo de que tan grande tengas tu conciencia.

Dije que he venido aquí para que entiendas que tu trabajo es de suma importancia, porque a pesar que te puedas sentir mal, no te guste u odies lo que realizas, hoy sé que lo extrañas, porque ese trabajo te sirve para vivir a ti y a tu familia aunque no como quisieras seguramente, pero te ha ayudado para que tus hijos pudieran lograr sus sueños y los tuyos.

Además que tus hijos son de suma importancia y su desarrollo físico está en relación con el juego, su desarrollo psicológico y socio emocional depende en gran medida de la relación que establezca con sus padres y te he dado tiempo para que lo pases con ellos, los descubras y comprendas quienes son tus hijos.

He sembrado la incertidumbre y el temor en la población poniéndola en cuarentena para que si tienes la idea de visitar a tu mamá en esta fecha de celebración primero pienses en el riesgo de contagiarla. Me instalé en los centros de trabajo y de ancianos para así poder hacerles daño, te recuerdo que si quizás no compartiste mucho tiempo con ella, hoy en muchos casos no lo podrás hacer gracias al aislamiento o distanciamiento físico y social, para que no puedas abrazarla y besarla como antes, prácticamente he impedido que se realicen actividades familiares como parrilladas, polladas, picnic, entre otras. He dejado mi contagio en los trenes para que tengas miedo de tomarlos y tengas la idea que puedes contagiarla, no podrás llevarla a los restaurantes porque he influido para que sólo vendan comida para llevar, ni a conciertos u otros eventos donde haya un grupo grande de personas, aprovechar´ el relajamiento de las normas de protección para hacer más daño.

Estoy hoy aquí para que valores a tu Madre, sí con M mayúscula pues ella es el núcleo y símbolo de la familia y ha sido siempre fuerte, guerrera, luchadora, sacrificada, protectora, detallista, justa, sincera, consejera, real, genuina, intensa, incondicional, nadie cocina como ella, siempre será símbolo de amor, ella es la protagonista de tu historia de vida. Siempre te hizo crecer bajo su cuidado sin pedir nada a cambio, te levantó, alimentó, curó tus enfermedades, secó tus lágrimas, veló tus sueños y tus miedos.

Podrás realizar vídeo llamadas para comunicarte con ella, enviarle regalos de todo tipo como flores, chocolates, olvídate de rencores y desavenencias que hayas tenido con ella pues generalmente son tu culpa. En esta fecha habrá una maratón de artistas en conciertos virtuales, podrás cantarle en karaoke, tener con ella almuerzos virtuales, si estás cerca y puedes mostrarle tus saludos por las ventanas hazlo con pancartas u carteles entre otras cosas más, ella es única siempre será tu mamá y tú siempre serás su hij@, recuerda ella siempre te brindará su amor eterno como dice la canción.

A las Madres, abuelas, hermanas, tías, sobrinas, primas, madrinas son los sinceros deseos de la pandemia COVID -19. Feliz día de la Madre o Happy Mother’s Day.