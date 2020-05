Negocios no esenciales no cumplen medidas tras abrir en Los Ángeles

Los Ángeles, 11 may (EFE).- Cerca de 40% de los negocios no esenciales que abrieron sus puertas durante el fin de semana en el condado de Los Ángeles no cumplieron con las órdenes de distanciamiento social y uso de tapabocas, reveló una evaluación hecha por las autoridades de salud revelada este lunes.

La directora de salud pública del condado de Los Ángeles, Barbara Ferrer, dijo hoy en una conferencia de prensa que inspectores de salud realizaron evaluaciones en 410 empresas, incluidas floristerías que abrieron sus puertas justo para la celebración del Día de la Madre.

De los 410 evaluados, 162 ubicaciones, casi 40%, violaron las órdenes de salud del condado, incluyendo el distanciamiento social.

“Vimos a muchos vendedores que permitieron que los clientes ingresaran a las tiendas sin seguir las medidas de distanciamiento físico y que no requerían que los clientes usaran cubiertas de tela para la cara”, señaló Ferrer.

“Nuestros inspectores tuvieron que exigir el cierre de algunas empresas, ya que no pudieron cumplir (con las medidas)”, agregó.

Las autoridades de Los Ángeles están recalcando los requerimientos de seguridad ante la relajación de las órdenes de confinamiento en el estado, que podría elevar el número de contagios de COVID-19. En ese sentido, el uso de las mascarillas faciales comenzó a ser obligatorio desde este lunes en el transporte público de Los Ángeles, así como en las instalaciones del aeropuerto internacional de la ciudad.

La imposición de la medida en el sistema de autobuses de la ciudad (METRO) se dio tras las críticas de los conductores, quienes dijeron que la falta de máscaras a bordo los asustaba por su salud y el bienestar de los trabajadores esenciales a bordo

El condado de Los Ángeles ha requerido máscaras dentro de los negocios esenciales desde el 16 de abril.

METRO dijo en su sitio web que la aplicación de la ley será un “trabajo en progreso”, y agregó que no quieren poner a los conductores de autobuses u oficiales de policía en “una posición insostenible donde las confrontaciones con los pasajeros aumenten, como hemos visto en otras ciudades”.

Requisitos similares de uso de tapabocas entraron en vigencia en los trenes del servicio de ferrocarriles Amtrak, en los autobuses urbanos de Los Ángeles, y en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles (LAX) este lunes.

Las principales aerolíneas, incluidas Delta, American Airlines y United Airlines, han dicho que requerirán máscaras a partir de este mes.

Este lunes se confirmaron 591 nuevos casos de COVID-19 en el condado de Los Ángeles, y 39 pacientes infectados con el virus murieron.

El total de contagiados en los Ángeles llegó a 32.358 casos, mientras 1.569 pacientes han fallecido contagiados con la enfermedad.